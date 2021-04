Un congreso que "pone de actualidad" el mensaje de Teresa

Con cerca de 300 participantes de todo el mundo (Finlandia, Estados Unidos, Brasil, Alemania, Italia, países latinoamericanos, España…), de los que en torno a medio centenar lo seguirán de forma presencial y el resto de forma telemática (en muchos casos son inscripciones procedentes de conventos y comunidades), se inició este lunes el Congreso Internacional ‘Mujer excepcional. Cincuenta años del doctorado de Santa Teresa de Jesús’, que organizan el Obispado de Ávila, los Carmelitas Descalzos y la Universidad Católica de Ávila, con la colaboración de la Universidad Católica Eischstätt-Ingolstadt.

El acto inaugural estuvo presidido por el obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, la directora del Consejo Directivo de la UCAV y presidenta de las Cruzadas de Santa María, Lydia Jiménez, y el superior de la Provincia Ibérica del Carmelo Descalzo, Antonio Ángel Sánchez Cabeza

Minutos antes de comenzar ese acto inaugural, en declaraciones a los medios, Gil Tamayo mostró su «felicidad por este acontecimiento», si bien recordó que estaba previsto para el pasado 27 de septiembre de 2020, fecha en la que se cumplía ese 50 aniversario, pero «nos ha cogido en este año fatídico y la Santa se tiene que lucir y sacarnos de él, porque tenemos el año que viene los 400 años de su canonización», junto a San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Isidro y San Felipe Neri, «santos de primera división». El obispo de Ávila precisó que este congreso «va a ser motivo para seguir poniendo de actualidad el mensaje y el testimonio de Santa Teresa de Jesús, que es una mujer excepcional». En este sentido, aseguró que «tenemos una suerte inmensa de tener la santa que tenemos. Y trasladarle ese mensaje a la sociedad abulense, en primer lugar, que es lo que a mí me corresponde como obispo de Ávila, y seguir haciéndonos eco en la Iglesia, como el Papa nos ayuda y él lo hace, la figura de Santa Teresa y su mensaje es esencial. Y este Congreso viene a ayudar a ello».

A su vez, Gil Tamayo insistió en que «hay que mirar a Santa Teresa en la necesidad de espiritualidad que tenemos, y lo estamos viendo con motivo de la pandemia, con esa crisis que muchas personas están padeciendo de cansancio psicológico». Así, Gil Tamayo recalcó que «no basta con vacunas, que las necesitamos y yo mismo animo a vacunarse, yo mismo me he puesto Astrazeneca, porque eso es cuidarnos y cuidar a los demás. Y no basta con mantener las medidas sanitarias. Tenemos que aprender a vivir de otra manera y tenemos que recobrar el sentido de la vida profundo». En este sentido, expuso que «lo que hemos sufrido el covid de una manera grave nos ha influido en nuestra vida, qué son las cosas importantes, y entre esas cosas importantes está Dios. Santa Teresa nos enseña eso que nos pide el Papa en su mensaje. Ella consiguió no solo anticipar el cielo, sino consiguió traerse el cielo a la tierra. No solo subió hasta Dios sino que nos puso a Dios a nuestro lado, con su mensaje, con su enseñanza, con su vida. Y estamos tan necesitados de motivos profundos, sobrenaturales, espirituales, porque el ser humano no solo busca medios de vida y sobrevivir, busca razones por las que vivir y Santa Teresa tiene muchas».

Por su parte, el superior de la Provincia Ibérica del Carmelo Descalzo precisó que «es un honor» participar en este congreso donde el peso de la organización lo han llevado la diócesis de Ávila y la UCAV y «que la relevancia de la Santa se muestre también en esto, no solo en nuestra pequeña gran familia religiosa, sino que a nivel académico y a nivel de ciudad haya este tipo de repercusión y de interés, para nosotros es un encanto y una suerte».

Antonio Ángel Sánchez Cabeza insistió en que «no se trata solo de un homenaje de una manera estética, sino con mucho contenido de reflexión, del nivel de las conferencias que vamos a tener y para nosotros es especialmente enriquecedor que no sea siempre nuestra única perspectiva, sino que vamos a tener otras dimensiones de la Iglesia, del pensamiento, y el protagonismo que en la Universidad de Ávila tienen las mujeres, que son quienes dirigen el centro y le están dando este toque».

Lydia Jiménez, por su parte, destacó el trabajo realizado desde la UCAV para que el claustro de profesores y los alumnos «tuviesen conciencia de quién es la titular de nuestra Universidad, que es Santa Teresa de Jesús», y recordó las iniciativas que se han impulsado para lograr ese objetivo, como el concurso para los centros de enseñanza media y universitarios, en los que se han presentado 400 trabajos de Ávila, Valladolid, Madrid, que serán expuestos. También se refirió a la participación de alumnos, con la dirección de profesores, en la representación teatral ‘Escenas de la vida de Santa Teresa’, que se puso en escena en la tarde de este lunes.

En cuanto a las conferencias, destacó que los ponentes son «de primera magnitud» expresó que «siempre hay algún dato que ilumina la riqueza grande que proporciona Santa Teresa, y por eso es un momento de mucho gozo para nosotros».

A su vez, la rectora de la Universidad Católica de Ávila, María del Rosario Sáez Yuguero, manifestó en esta jornada inaugural de este congreso internacional que «Santa Teresa se merecía que este acontecimiento del doctorado no pasara desapercibido, y por eso, con tantísima ilusión, tanto la diócesis como los carmelitas como las UCAV lo hemos preparado».

Sáez Yuguero destacó el nivel de los ponentes «para repasar lo que significa y celebrar lo que ya pasó», pero también «con una proyección de futuro» de seguir promocionando la espiritualidad universal de Santa Teresa «y que cada vez más personas la conozcan».

Sáez Yuguero afirmó que «vivimos unos tiempos muy difíciles y muy extraños y raros, que son bastante parecidos a los que le tocó vivir a Santa Teresa y, sin embargo, ella no se quedó en lamentaciones y esperando a ver qué pasaba, sino que, por una parte, lo afrontó con una enorme espiritualidad y unión con Dios, y vida de oración, pero por otra parte fue una mujer como pocas ha habido, con los pies en el suelo y con una capacidad de relación con Dios y con los hombres», dándole igual su status.

La rectora de la UCAV también ensalzó que «fue una de las primeras santas que fue capaz de escribir y hacer comprender esos fenómenos místicos y además sin haber estudiado Teología o haber ido a ninguna universidad», con lo que, a su juicio, es una mujer «que nos tiene que decir mucho para el mundo que estamos viviendo hoy, y espero que este congreso así lo ponga de manifiesto».

Finalmente, recordó la misión benéfica del congreso, ya que los fondos que se recauden se destinarán al convento de Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes, donde descansan los restos mortales de la Santa, que está pasando por momentos muy complicados ya que su medio de subsistencia era su museo, que ahora permanece cerrado por la pandemia.