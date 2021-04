Vuelta a las canchas con premio añadido

Las cuentas salen, pero las matemáticas en ocasiones aún dejan resquicios complicados aunque la cabeza no atisbe razones. Y la razón dice que la permanencia está ya en las manos del Ávila Auténtica El Bulevar. La dejó encaminada hace tres semanas, en el último partido ante el Cantbasket04 (71-44) con un triunfo que ya hace imposible pensar en otra cosa que no sea que el año que viene los verderones seguirán siendo equipo de Liga EBA. Pero en una competición capaz del sin sentido de parar dos fines de semana a tres jornadas del final, mejor evitar cualquier carambola insospechada. «Tenemos los averages a favor, pero este partido lo confirmaría ya del todo. La presión nunca la hemos tenido encima pero sí la necesidad no sólo de jugar bien sino de ganar, que era una asignatura pendiente» se refiere José Antonio Sánchez, entrenador del Ávila Auténtica El Bulevar, ante lo que han sido estas semanas y lo que espera este domingo en el Polideportivo Pisuerga, donde a las 18,00 horas aguarda un UEMC Real Valladolid descendido hace tiempo pero del que el técnico madrileño sigue esperando oposición. «En su pista han competido todos los partidos».

Regresan los verderones al parqué tras un parón que les alcanzó en su mejor momento. «Son parones que llevamos sufriendo todo el año. Llevábamos una dinámica muy buena con tres victorias consecutivas. Estos parones siempre te provocan cierta incertidumbre por cómo regresarás a la competición» señala José Antonio Sánchez, entrenador del Ávila Auténtica El Bulevar, ante lo que han sido dos fines de semana sin competir y una vuelta en la tarde del domingo que ha obligado a cambiar el habitual plan de trabajo.

Espera José Antonio Sánchez la mejor versión de los suyos. «Sacar el partido es fundamental para poder recibir con tranquilidad al líder, el USAL La Antigua, en casa, donde nos sentimos más cómodos». Buscará el triunfo pendiente de algunos tocados. Sigue Benjamín Janssens con un fuerte vendaje en el tobillo por su pasado esguince «pero jugará seguro», al igual que esperan de Ánder Pérez, con molestias en el tobillo, o Jawara, «entre algodones». La única incidencia es la de Iván Sánchez, «que está con problemas en el tendón de Aquiles y es duda». De ser necesario tendrá a los júniors. «Su ayuda está siendo importante».

Un parón de dos semanas que nadie ha comprendido

Aunque los parones durante la temporada se han repetido de manera constante, no ha entendido José Antonio Sánchez este último parón de la Liga EBA durante dos semanas y a tres del final. «No se debería parar la competición durante dos semanas. La sensación que tengo es que el equipo estaba preparado para cotas mayores, pero la temporada ha sido como ha sido y viene como viene. Ahora nos encontramos compactos como equipo» señala ante la «sintonía del equipo» en la pista. «Es cuando mejor estamos. Las sensaciones ahora son buenas» explicaba el entrenador a la espera de lo que pudiera deparar el partido del domingo.