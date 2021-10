El futuro de la comunicación humano-máquina, a debate

La red de investigadores de carácter internacional denominada Language in the Human-Machine Era (LITHME) se reunirá esta semana en el centro territorial de la UNED en Ávila. Se trata de una cita de expertos del ámbito académico y del mundo empresarial para discutir el futuro inmediato de la comunicación entre los humanos y las máquinas. La UNED ha organizado este encuentro académico especializado, una training cchool disponible para los investigadores en formación que han sido seleccionados por su perfil investigador. Los resultados de este encuentro serán de carácter público y contribuirán a difundir los resultados de investigación y contribuir al desarrollo de la era humano-máquina.

«Se aproxima la era del humano-máquina. Un tiempo en el que la tecnología se integrará con nuestros sentidos y no quedará relegada solamente al uso de dispositivos móviles como en la actualidad. En otras palabras, los dispositivos tecnológicos como los usados para la comunicación pasarán de nuestras manos a nuestros ojos y nuestros oídos». Son palabras de Rubén Chacón Beltrán, decano de la Facultad de Filología de la UNED, y una de las instituciones integrada en la red LITHME, compuesta por miembros de 52 países (todos los de la UE y 25 países de todos los continentes) que desde 2020 trabaja y explora cómo estos avances tecnológicos pueden cambiar nuestra comunicación cotidiana y en definitiva la propia lengua.

Chacón Beltrán es miembro del Comité de Dirección de LITHME representando a España. La UNED como institución pionera en desarrollos lingüísticos y tecnológicos coordina la organización del evento en nuestro país. Como explica Chacón, «dispositivos o implantes en ojos y oídos serán capaces de traducir las palabras de otra persona y permitirán comunicarnos como si lo estuviésemos haciendo en la lengua propia». Pero, no queda ahí la cosa: «La tecnología no solo condicionará lo que vemos oímos y decimos en tiempo real sino que la propia tecnología irá progresivamente estableciendo conversación cada vez más compleja con nosotros, las máquinas pasarán de mediar en la comunicación a ser nuestro interlocutor».

Durante cuatro años, esta red de investigadores trabajará conjuntamente en atisbar el futuro de la relación entre los humanos y las máquinas, financiados mediante una acción COST a través del European Cooperation in Science and Technology. El propósito de esta red de investigadores integrados en el proyecto LITHME es minimizar la distancia que puede existir entre lingüistas y expertos en informática y tecnología de modo que se puedan complementar mutuamente y encontrar sinergias que ayuden al desarrollo tecnológico futuro, a entender el potencial de la lingüística y las consecuencias sociales que tendrán las tecnologías cada vez más presentes en nuestro entorno cercano.

LITHME se organiza en torno a ocho grupos de trabajo que representan diferentes áreas de investigación lingüística como son el lenguaje computacional, el lenguaje y la ley, el lenguaje y los derechos, la diversidad lingüística, el aprendizaje y enseñanza de lenguas, las ideologías, creencias y actitudes, el lenguaje profesional, y la variación lingüística.

Entre las acciones que emprende esta red de investigaciones se encuentra el informe The Dawn of the Human-Machine Era, un análisis inicial publicado recientemente sobre el estado de la cuestión y que anticipa las vertientes en las que se desarrollará la relación entre humanos y máquinas en un futuro no tan lejano. Asimismo, LITHME potencia la movilidad física y virtual de investigadores en el ámbito académico o profesional en todo lo relativo al desarrollo de las tecnologías lingüísticas. «Es interesante destacar que la red LITHME tiene un espíritu visionario y pretende acercar a personas que normalmente trabajan en cuestiones lingüísticas de índole diversa para contribuir al desarrollo de investigación lingüística y tecnologías comunicativas como tecnologías del habla, el reconocimiento de voz, procesamiento de lenguaje natural, Big Data aplicado al análisis lingüístico, etc. Cabe destacar el carácter indisciplinar, interlingüístico e internacional de estas investigaciones», subraya Chacón.

Dave Sayers, de la Universidad de Jyväskylä (Finlandia), es el coordinador general de esta red, que acaba de empezar su andadura, y el encuentro en Ávila será la primera ocasión en la que los investigadores y coordinadores de cada uno de los grupos de trabajo podrán reunirse presencialmente para intercambiar impresiones e impulsar la investigación.