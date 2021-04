Acercan posturas para 'desbloquear' la Plataforma Logística

El ‘desbloqueo’ de la Plataforma Logística Agroalimentaria podría estar próximo pero habrá que esperar a que se celebre la comisión de seguimiento del Plan Territorial de Fomento de Ávila para que se pueda retomar el consenso que se había truncado después de la reacción en contra del Diálogo Social (CEOE Ávila, UGT y CCOO) a la concesión de una subvención por importe de 500.000 euros a Avilagro para poner en marcha la Plataforma Logística Agroalimentaria. Esta reunión se tendría que haber celebrado este martes, pero problemas en la agenda obligaron finalmente a posponer el encuentro y de momento se está a la espera de cuadrar agendas y, según precisó el director general de Industria, Alberto Burgos, «como muy pronto se celebrará a mediados de la semana que viene o ya tendrá que ser para la siguiente».

A la espera de que ese consenso entre los distintos agentes participantes en el plan se recupere, este miércoles, tal y como quedó fijado el pasado 10 de marzo, el grupo de trabajo de la Plataforma Logística Agroalimentaria mantuvo una nueva reunión para «cerrar lo que quedó pendiente» en el encuentro de hace un mes para definir un documento que concrete sus líneas de actuación de cara a su posterior puesta en marcha. Y se fijó una nueva fecha para el próximo 28 de abril para seguir avanzando en la construcción del «armazón de este edificio» desde un punto de vista técnico.

A la reunión de este miércoles asistieron presentes representantes de Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Ávila, Diputación Provincial de Ávila, UGT, CCOO y Ávilagro, si bien no hubo presencia de CEOE Ávila y tampoco de Tracción Ávila.

Alberto Burgos precisó que el motivo de que no asistiese representación de CEOE Ávila y Tracción Ávila es que no quieren participar del grupo de trabajo hasta que no se alcance el consenso «político» en la mesa de seguimiento. En este sentido, el director general de Industria confía en que ese desbloque pueda llegar pronto porque «se están acercando posturas, se están dando pasos y la realidad es que todos se están dejando pelos en la gatera» con el fin de avanzar. Desde CEOE Ávila, por su parte, se declinó dar explicaciones de momento de la decisión que habían adoptado.

diseño de la plataforma. En cuanto a la reunión del grupo de trabajo de la Plataforma Logística Agroalimentaria permitió seguir avanzando «en el diseño» de la misma, en la definición de las características que se buscan para la figura del ‘Product Manager’ y del personal que se necesitará para que funcione, para en el momento que se decida iniciar el proceso de selección, según apuntó Javier Sánchez, que acudió en representación de UGT a la reunión de ese grupo de trabajo. La reunión también sirvió para dar pasos de cara a iniciar los contactos con las empresas de transporte logístico que puedan incorporarse a este proyecto. O en definir aspectos tecnológicos. En definitiva, en ir «armando el cuerpo» y las «necesidades» de una plataforma que, no hay que olvidar, se busca que se autogestione en el futuro, una vez que las aportaciones de las administraciones se acaben después de que se desarrolle el Plan Territorial de Fomento. En este sentido, el diputado de Desarrollo Rural, Jesús Martín, reconocía que en ese grupo de trabajo se está trabajando «con normalidad» y añadía que «vamos a seguir trabajando con el proyecto».

Alberto Burgos, por su parte, manifestó que la «discusión existente es artificial» y considera que las decisiones que se adopten en esa comisión de seguimiento no van a influir en el desarrollo de las dos primeras fases de la Plataforma Logística Agroalimentaria, que son las que se tienen que desarrollar este año, y sí pueden hacerlo sobre las tres fases que aún quedarán por ejecutar en los próximos años y en las que se tendrán que invertir 1,5 millones de euros. Esta postura difería un tanto de la que han mostrado los agentes sociales, y desde UGT expresaban que iban a poner sobre la mesa que fuese la Diputación Provincial de Ávila la que asumiese el liderazgo de la gestión de esa plataforma y que eso quedase plasmado por escrito.

Burgos insistió en defender la «transparencia» con la que se ha concedido esa subvención de 500.000 euros a Avilagro por parte de la Junta de Castilla y León y la forma en que se va a ejecutar. Así precisó que «aunque se ha concedido nominalmente a Avilagro será el grupo de trabajo el que decida por consenso de todo el mundo dónde se va a destinar esa cantidad, y en el caso de que ese consenso no exista y alguien no esté de acuerdo se iría al nivel político» para resolverlo.

A su vez, lamentaba que «aunque se está avanzando, se avanza poco, porque podía ir todo mucho más rápido. Porque el proyecto está definido» y únicamente falta que se desbloquee definitivamente para que las fases se puedan ir sucediendo y se pongan en marcha los distintos proyectos que engloban. Y resaltaba que, a su juicio, el tema técnico y el político no tenía por qué interferir, y se podía ir avanzando con más celeridad en los aspectos técnicos para la puesta en marcha de la plataforma.