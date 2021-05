Casado liga la renovación del CGPJ a su reforma en el Congreso

El líder del PP, Pablo Casado, ha endurecido sus condiciones para pactar con el PSOE la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y pide ahora un compromiso parlamentario para modificar el sistema de elección y que los jueces elijan a la mayoría de los vocales.

"Hasta que no haya un compromiso parlamentario de que se va a reforzar la independencia judicial y que 12 vocales sean elegidos directamente por los jueces, el PP no lo va a renovar", afirma Casado en una entrevista con El Confidencial publicada este lunes.

El líder de la oposición siempre ha reclamado esta reforma, pero estaba dispuesto a renovar primero el CGPJ y después pactar una nueva norma regulatoria. En cambio, ahora sostiene que ya no se "fía" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusa de engañarle "a última hora" hasta en tres ocasiones.

"Tiene que estar modificada la ley porque ya no me fío de un compromiso político de Sánchez", exige ahora Casado para completar el actual proceso de renovación del órgano, que lleva más de dos años caducado.

Además, ya no exige que Unidas Podemos quede fuera de la negociación, y afirma que nunca lo puso como condición, pese a que así lo transmitió su partido.

Sus condiciones ahora son: imparcialidad en la Fiscalía, "mayorías reforzadas de tres quintos para cualquier decisión para acabar con los bloques progresista y conservador del Consejo", no permitir que políticos y expolíticos sean vocales y que no haya jueces en el turno de juristas.

Y por último: la reforma para que sean los jueces los que eligen a los doce vocales judiciales. Casado explica que el Gobierno condicionaba este último punto al Congreso, pero cree que eso cambia con la exigencia de Europa.

Y ello pese a que Bruselas reclama una reforma para que al menos la mitad de los integrantes del CGPJ los decidan los propios jueces de forma directa y no el Parlamento, mientras que el PP pide que la mayoría de los vocales sean decididos por los propios magistrados (12 de 20 miembros).

"Si no aceptan un cambio en el procedimiento de elección, no va a haber pacto. Y no lo digo yo, lo dicen la Constitución y Europa", afirma Casado, que asegura que están en juego los fondos europeos para la recuperación.

Ahora mismo, los 20 miembros del CGPJ son elegidos por las Cortes, aunque ocho de ellos son juristas presentados por los grupos como candidatos, y los otros 12 también son elegidos por los partidos, pero de entre un listado elaborado previamente por los magistrados.