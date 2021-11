Una colección nacida ‘Entre sueños’

Convertir lo que podría llegar a suponer un problema en una oportunidad para desarrollar una faceta artística. Esto es lo que ha hecho Gloria Pérez Barroso, la pintora aficionada que estos días expone su obra en la sala de muestras del Episcopio y que ha querido bautizar con un 'Entre sueños', su primera exposición de pintura.

Juega así Gloria con el doble sentido de una vocación que nació durante la pandemia y a causa de esos desvelos y en la que plasma, además, esos sueños que tiene (o que no tiene) en sus horas de desvelos.

Gloria es funcionaria del Ayuntamiento de Ávila. Así que para ella, poder exponer en el Episcopio representa una ilusión especial. Además, este martes, fecha de apertura de la muestra, contaba con el apoyo del primer teniente de alcalde José Ramón Budiño y de la concejala Paloma del Nogal que fue precisamente, confiesa Gloria, la que más le animó a compartir sus obras con los abulenses. «Ella 'me llevó de la oreja'», sonríe al recordar el apoyo prestado por la edil.

«Durante la pandemia a mi no me dio por coger la harina y la levadura», explica Gloria el origen de una afición que surgió en aquellos tiempos difíciles de una manera muy doméstica. «No tenía ni materiales», confiesa la artista novel, que se decidió a pedir ayuda a su hermano, pintor de profesión. Él fue el que le fue facilitando pintura blanca. «Y con tintes naturales hacía las mezclas», relata Gloria, que define sus comienzos en el mundo de la pintura como «muy rudimentarios».

Rudimentarios y nocturnos. Porque como descubre, ella no duerme mucho. «Soy muy inquieta. Y si me vienen las musas, me pongo a pintar. Pinto lo que siento. Y lo que me gusta es el color. La vida». Y de ahí es de donde ha nacido su primera colección. Se trata de 32 cuadros abstractos llenos de color pese a su origen noctámbulo y plasmados algunos en lienzos fabricados por la propia Gloria, en aquellos meses de encierro doméstico obligado.

«Ésta es mi forma de expresarme», reflexiona la artista sobre una colección que este martes recorrieron con interés, como decíamos, José Ramón Budiño y Paloma del Nogal. «Para el Ayuntamiento es un orgullo que los nuevos artistas den a conocer sus obras», decía durante la inauguración de la exposición de 'Entre sueños' el primer teniente de alcalde, que también se refería al «orgullo» que supone que, además, esa artista sea «compañera» en el Consistorio abulense.

La muestra podrá visitarse de manera gratuita en la sala de exposiciones de el Episcopio hasta el próximo 14 de noviembre en horario de 19,00 a 21,00 horas de martes a viernes; los sábados, también de 12,00 a 14,00 horas.