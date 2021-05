Aprobada la supresión de 17 titulaciones universitarias

El Consejo de Gobierno aprobó la supresión de 17 titulaciones de enseñanzas oficiales de grado y máster universitario en las universidades públicas de Burgos y Valladolid, y en las privadas ‘Europea Miguel de Cervantes’ e IE Universidad. En la actualidad, no existen estudiantes de nuevo ingreso a los que pudiera afectar esta decisión y los matriculados con anterioridad tienen derecho a finalizar sus estudios.

La supresión de los estudios de cuatro títulos de grado y trece de máster universitario se realiza por iniciativa de las universidades. En el caso de los centros públicos, mediante propuesta de los consejos de gobierno con el informe favorable de sus consejos sociales, y, en el de los privados, mediante propuesta de sus respectivos consejos directivos. Dichas supresiones cuentan con el informe favorable del Consejo de Universidades de Castilla y León y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl).

De este modo, la Universidad de Burgos suprime el grado en ‘Ingeniería de Tecnologías de Caminos’ y el ‘Máster Universitario en Patrimonio y Comunicación’. Por su parte, la Universidad de Valladolid dejará de impartir nueve másteres en ‘Investigación en Ciencias Sociales, Educación, Comunicación Audiovisual, Economía y Empresa’; en ‘Formación Jurídica Especializada’; en ‘Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social’ -interuniversitario con la Universidad Autónoma y la Complutense de Madrid-; en ‘Investigación en Matemáticas’; en ‘Ingeniería Informática’; en ‘Investigación en Ingeniería de Procesos y Sistemas Industriales’; en ‘Tecnologías Avanzadas para el Desarrollo Agroforestal’; en ‘Traducción Profesional e Institucional’ y en ‘Electrónica Industrial y Automática’.

Dentro de las universidades privadas, la Universidad Europea ‘Miguel de Cervantes’ (UEMC) suprime los grados en Turismo y en Ciencias Ambientales, y el Máster Universitario en Fisioterapia en la Actividad Física y el Deporte. Finalmente, IE Universidad no impartirá ya el Grado en Psicología ni los másteres en Ciberseguridad/Master in Cybersecurity y en Fiscalidad Global/Master in Global Taxation.

El Decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en Castilla y León establece como criterios para la supresión de un grado o máster haber tenido menos de 15 alumnos de nuevo ingreso en los tres últimos cursos; no haber impartido, durante tres años seguidos, las enseñanzas; o cualquier otro que, en ejercicio de la autonomía universitaria, alegue y justifique el centro académico.

Todas las universidades que han ejercido la iniciativa para suprimir estas enseñanzas, han presentado ante la Consejería de Educación una memoria justificativa de la concurrencia de alguno de los anteriores criterios, así como un estudio económico sobre las repercusiones de la supresión y el procedimiento interno a seguir para salvaguardar los derechos de los estudiantes. En ninguno de los títulos que se suprimen existen alumnos de nuevo ingreso y aquellos matriculados con anterioridad tienen garantizado el derecho a finalizar los estudios.