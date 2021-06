Socalemfyc valora que se retome el proyecto para Primaria

La Sociedad Castellana y Leonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Socalemfyc) ha valorado que la Consejería de Sanidad, con la mejoría en la evolución de la pandemia, dé continuidad al proyecto de reordenación de la Atención Primaria iniciado al principio de legislatura.

No obstante, y en una reunión mantenida con responsables de la Consejería de Sanidad, Socalemfyc considera precipitada la retirada de efectivos y recursos extraordinarios, especialmente en la atención de urgencias y emergencias, dado que todavía hay un incremento de la actividad ordinaria con los efectos aún de la pandemia en la patología crónica.

Durante la reunión, según un comunicado de SocalemFyC recogido por Ical, la Sociedad presentó las distintas sensibilidades que existen por parte de los médicos de familia, “resaltando que la mayor parte desea que la atención a los pacientes se realice a través de filtros objetivos, según el objeto de la demanda, sobre todo para las causas no clínicas, con la colaboración de otros profesionales de los centros, como enfermería o administrativos”.

Al mismo tiempo, en el encuentro también se abordó la importancia de que los médicos de familia que acaban de finalizar la Residencia se queden en la Comunidad para evitar la pérdida de profesionales, reponer las próximas jubilaciones y garantizar la asistencia de calidad. En este sentido, Socalemfyc trasladó que la preocupación de los ex-MIR y nuevos Especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria es que el nombramiento de las plazas ofertadas sea de Médicos de Área, “figura que no garantiza la dignidad profesional del especialista ni el desarrollo de competencias del Médico de Familia” y que puede provocar una fuga de profesionales con excelente formación de la Comunidad.

Finalmente, y a pesar de que no es competencia de la Consejería, la Sociedad ha trasladado su preocupación y malestar por el proceso selectivo de plazas MIR que ha llevado a cabo el Ministerio de Sanidad. Para la entidad, este sistema supone un riesgo de que no se cubran las plazas de Medicina de Familia y Comunitaria,a pesar de la importancia de que estas plazas no queden vacantes y el incremento de la cobertura de jubilaciones o incapacidades.