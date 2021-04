Al descanso sabiendo que «estamos ahí»

Descansa la Segunda División Femenina de Fútbol Sala y lo hace el Ávilasala, que se toma un respiro en su pelea por la permanencia en el Subgrupo 4D. Séptimas, el objetivo sigue muy vivo, alcanzar la quinta plaza que ocupa en estos momentos el Soto del Real, a tres puntos de distancia. Volverán dentro de dos semanas al parqué para seguir con su lucha particular, en la que de momento las pupilas de María de las Mercedes ‘Peke’ hacen una valoración «positiva» tras la disputa de los tres primeros partidos. Una primera toma de contacto con dos derrotas, ante Alcorcón (5-2) y Leganés (3-5) pero un triunfo muy positivo ante el Soto de Real (1-2), rival directo. «Haber sumado ante Soto del Real nos ha permitido engancharnos a la competición y estar más cerca del objetivo» comenta Peke un primer tramo –tres partidos de diez– en el que «hemos competido, hemos estado ahí, demostrando que somos capaces, pero hay que seguir trabajando mucho».

Lógicamente el objetivo es sumar ante todos los equipos, pero hay partidos mucho más importantes por lo que hay en juego. «Sabíamos que sumar tres puntos ante Soto del Real –equipo con el que abrieron esta nueva fase– era vital para recortar distancias. Es el equipo que marca la permanencia con esa quinta plaza» señala en un inicio de fase que continuará tras el descanso con «dos rivales por delante, como son el Simancas y Teldeportivo que también se han enganchados. Parecía que se les veía sentenciados en el otro grupo, pero en esta fase se compite mucho más. Estamos todos un poco más parejos y son rivales que nos van a poner las cosas muy difíciles. Ahí es donde tenemos que dar el tipo, sin relajarnos tampoco ante esos rivales que puede parecer que están por encima. Todo lo que consigamos sacar será bueno».

Es una cuestión, tiene claro la entrenadora del Ávilasala, de paciencia y de controlar la presión. «Todos vamos a tener nervios. Esa quinta plaza que te da la permanencia la estamos peleando todos. Será importante controlar los nervios. Va a ser fundamental. Si somos capaces de que no nos jueguen una mala pasada, tendremos mucho ganado» avisa.

Han sido ya tres partidos en este Subgrupo 4D ante equipos de Madrid, a los que siempre se les tiene mucho respeto. «No estamos tan lejos de su nivel. En Madrid tienes muchas más jugadoras para elegir. Aquí en Ávila tiene mucho más mérito haber llegado donde lo hemos hecho con una plantilla que poco a poco hemos ido formándo y haciéndola competir. Aquí nadie te regala nada. Hemos demostrado que estamos ahí, en condiciones de competir».

Lo están demostrando que una competición con muy poco margen de error y maniobra. «Si no fuera por estas circunstancias creo que podríamos haber firmado la permanencia. Cinco descensos son muchos. Se está pagando la temporada pasada», en la que no hubo descensos. De momento «estamos dando el nivel, mejorando. Tenemos mucho que mejorar pero no debemos agobiarnos. Es nuestra primera temporada en la Segunda División» y la pelea por la permanencia está muy viva.

El primero de los tres descansos

Llega ahora el primero de los tres descansos que tendrá esta segunda fase y lo agradece María de las Mercedes ‘Peke’ en una temporada «que va a ser muy larga». Para la entrenadora abulense este descanso será positivo «para descansar las piernas, que lo van a agradecer. Todos los equipos estamos teniendo muchas lesiones, están apareciendo algunos casos de covid, que en nuestro caso particular no nos ha hecho parar. Pero están siendo muchos minutos, con mucha intensidad. El descanso previo a Soto del Real ya nos vino muy bien» tanto en lo físico como en los psicológico. «A ver si vamos recuperando efectivos y recargamos pilas» espera de este parón. En las próximas jornadas las abulenses recibirán al Simancas o viajarán a las islas para medirse al Teldeportivo.

CLASIFICACIÓN

EQUIPOS P J

1 Villacañas A 34 19

2 Leganés Másdeporte 28 19

3 Alcorcón FSF 28 19

4 Unami 27 19

5 Soto del Real 15 19

6 Teldeportivo 13 19

7 Ávilasala 12 19

8 Simancas FS 11 19

9 Univ. Valladolid 6 19

10 Futsal Consuegra 5 19