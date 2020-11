Un fallecido más por covid, pero importante bajada de brotes

Ávila suma un fallecido más por covid-19 en el último día, convirtiéndose en el quinto de esta semana y con ellos, en la segunda ola de la pandemia, son 87 fallecidos en hospital y residencias.

Junto a este dato negativo se encuentra una importante bajada en el número de brotes activos, que en una jornada pasan de 90 a 73, lo que también se ve en los casos vinculados a ellos, con más de un centenar menos y en 448 en este momento.

Los casos siguen subiendo día a día, con 37 más en la última jornada llegando a 6.708 en toda la pandemia, aunque lo cierto es que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, habló de tendencia a la estabilización en Castilla y León, aunque se sigue con una incidencia de más de 800 casos por 100.000 habitantes en 14 días. En las provincias, excepto en Burgos y Soria, y por tanto incluyendo Ávila, se refirió a un «descenso lento» en la incidencia. Es más, el índice de reproducción (contagios por cada afectado) está en 0,90 en Castilla y León y por debajo de uno en todas las provincias, menos en Burgos.

Lo cierto es que el descenso de la incidencia, aunque se mantiene en cifras muy altas que hacen que Ávila siga en nivel 4, se ha visto en los últimos días. En concreto, desde el pasado lunes ha ido en descenso y sucede tato con datos a 14 como a 7 días. Esto hace que la última cifra sea de 581,07 casos por 100.000 habitantes en dos semanas, cuando el lunes era de 725. Y lo mismo sucede a 7 días, ahora mismo en 238,52 cuando al inicio de semana era de 318. También se ha producido bajada respecto a esta incidencia en los mayores de 65 años.

En cuanto al dato de trazabilidad, es decir, la capacidad de seguir los casos de covid-19, sigue en torno al 80 por ciento, el mejor indicador que tiene Ávila. A ello se ha unido un descenso progresivo del porcentaje de positividad, que ahora mismo está por debajo del doce por ciento. Eso sí, para llegar a nueva normalidad no tiene que superar el cuatro.

La bajada de la incidencia también se ve en el caso de la capital abulense, aunque es algo mayor que la del conjunto de la provincia. Esta incidencia a 14 días está en 678,85 y en 297,86 en siete días.

Hay que recordar que para bajar de nivel muy alto, el máximo, la incidencia tiene que estar por debajo de 250 y 125, respectivamente. Y eso es solo para estar en el nivel 3.

En cuanto a las cifras de hospitalización, también se va viendo una mejoría, en la última jornada con tres pacientes menos en planta. Esto hace que haya ingresados en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles 74 personas en las plantas habilitadas para personas con covid-19, mientras otras nueve permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde no hay pacientes con otras patologías.

En el ámbito educativo no hubo que cerrar aulas en la última jornada, donde hay cinco que siguen con los alumnos en cuarentena. Una de las últimas que se conoció fue en el instituto Isabel de Castilla, con la peculiaridad de ser la primera en Educación Secundaria. En este caso, según explican desde Educación, se están siguiendo las clases en horario habitual en streaming y se van colgando los deberes en la plataforma que tienen disponible.