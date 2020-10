Maradona, 60 años del mito

El tiempo no pasa en balde. O eso dicen, pero lo cierto es que los álbumes de cromos de Panini ya clarean demasiado. ¿A quién no le queda aún un cromo de Maradona de algún Mundial? O del Barcelona... Hoy cumple 60 años. ‘El Pelusa’ envejece. Como los niños y mayores que disfrutaron de su juego y pueden presumir que lo vieron en plenitud. Yhasta pueden hacer comparaciones (odiosas) con Messi.

Diego Armando Maradona Franco nació en Lanús Oeste, un barrio muy pobre de Buenos Aires, Villa Fiorito. Era el quinto de ocho hijos, y primer varón, del matrimonio entre Diego Maradona y Dalma Salvadora ‘Tota’ Franco.

De ascendencia gallega y croata, desde sus inicios en ‘Las siete canchitas’ se inclinó a la práctica del fútbol ofensivo. Con nueve años entró en el equipo que dirigía su padre, lo que creó muchos recelos al ser bastante más pequeño que el resto de sus compañeros.

En 1969 realizó la prueba para entrar en las divisiones inferiores del club Argentinos Juniors, que tuvo que esperar a que cumpliera los 14 años para ficharle. Debuta en Liga el l 20 de octubre de 1976, a 10 días de cumplir los 16 años de edad. Desde el principio dio muestras de su enorme clase y los grandes se lo rifaban.

A pesar de haber jugado varios partidos para la selección durante ese año, en 1978, César Luis Menotti no lo convocó para jugar el Mundial en su país debido a su juventud. Eso no se lo perdonaría nunca.



A Boca Juniors

Aunque Maradona ya había recibido anteriormente ofertas para jugar en otros clubes, como el América de Cali colombiano, el Sheffield United inglés y el River Plate de su país, en 1981 ficha por Boca Juniors, el club de sus amores (ganó el torneo nacional en la temporada de su debut), al que entrenaría años después. Ahora lo hace al Gimnasia de La Plata.

La máxima aspiración de los futbolistas sudamericanos era dar el salto al Viejo Continente y recalar en un club potente.

Muchos se querían hacer con las diabluras del genio de Lanús y fue el Barça el que lo logró en 1982. Su fichaje costó 1.200 millones de pesetas, una gran cantidad de dinero para esa época.

En el equipo blaugrana solo estuvo dos años, donde ganó la Copa de la Liga, Supercopa de España y Copa del Rey. Las lesiones (la entrada de Andoni Goicoechea, del Athletic, el 24 de septiembre de 1983 aún se recuerda) y una hepatitis le hicieron cambiar de club, siendo fichado por el Nápoles en 1984. Con su nuevo equipo siguió ganando trofeos, incluyendo dos campeonatos ligueros, la copa de la UEFA y la Supercopa de Italia.

Después del equipo transalpino volvió a España, para jugar una temporada con el Sevilla, club con el que terminó su andadura europea. Volvió a Argentina jugando con Newell’s Old Boys y Boca Juniors, equipo con el que se retiró en 1997.

Con su selección jugó cuatro mundiales conquistando el subcampeonato de Italia 1990 y el campeonato de México 1986. Para el recuerdo quedan goles con la Albiceleste como ‘la mano de Dios’ o el golazo recorriéndose medio campo en el Estadio Azteca de la capital. Inglaterra, con todo el morbo que eso implicaba (la guerra de las Malvinas estaba reciente), fue la víctima. En 2008 volvió a la selección, esta vez como entrenador. Tras varias derrotas (a pesar de su clasificación para competiciones internacionales) y de un par de suspensiones, abandonó el banquillo en 2010.

Desgraciadamente, el mundo de las drogas jugó un papel fundamental en la vida del astro, siendo una de las culpables de su inestabilidad en el fútbol y de su pronta retirada. En 1991, mientras militaba en el Nápoles, dio su primer positivo en cocaína por el que fue sancionado durante tres meses. Lejos de escarmentar volvió a dar positivo en otro control por el que estuvo sancionado 15 meses. Sus problemas precipitaron su adiós del fútbol además de hacerle pasar por el calabozo en numerosas ocasiones.

En lo personal, se casó con Claudia Villafañe, con la que tuvo dos hijas. Tras su divorcio, aparecieron dos hijos más, extramatrimoniales. Actualmente tiene reconocidos seis con cuatro mujeres distintas