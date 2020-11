Miles de sanitarios de Sacyl se han concentrado este jueves para reclamar sus derechos, exigir que no se les "maltrate" y que se retire el decreto 2/2020 de prestaciones personales que consideran una "imposición" para negociar cómo reorganizar los recursos humanos para hacer frente a la pandemia.

En diferentes concentraciones que se han sucedido en toda la Comunidad también se ha pedido la dimisión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por haber firmado un decreto que consideran que les impone "una pérdida de derechos abusiva y total nunca antes vista" en condiciones de trabajo y personal.

Las protestas, convocadas por todos los sindicatos presentes en la Mesa de Sanidad (Satse, CSIF, CESM, UGT, CCOO y USAE), han reunido a cerca de 3.000 personas ante la Consejería de Sanidad y los hospitales de las diferentes capitales, aunque las concentraciones se han celebrado también en los centros de salud.

Miles de sanitarios de Sacyl exigen que no se les "maltrate"A las puertas de la sede de Sanidad se han dado cita unas 450 personas --según fuentes policiales-- que pedían la dimisión de Mañueco o que reclamaban "menos aplausos, más derechos" y apuntaban a que lo que sufren es "explotación, no vocación". Además, en los carteles se podían leer consignas como "con este Mañueco, derechos de Muñeco", "la Junta no te ajunta", "el agotamiento en Sacyl mata" o "enfermera contagiada por el coronasacyl sin derechos".

Los responsables de todos los sindicatos han leído un comunicado conjunto en el que han reprochado que hasta hace poco se les aplaudiese y recibieran "todo tipo de elogios" desde los estamentos públicos y ahora están "agotados, exhaustos" y "rotos" física y psicológicamente por lo que viven, trabajando más que nunca y se les imponen una serie d pérdidas de derechos.

Por ello, han pedido a la Junta "responsabilidad, respeto y seriedad" para los trabajadores de sanidad y con la población para garantizar la asistencia sanitaria frente a la "barbaridad" que supone imponer medidas contra sus derechos al disponerse de su trabajo al "antojo" de la Gerencia de Salud.

Los sanitarios protestan ante la Consejería por el decretazoAdemás, han criticado que la Administración, por la que se sienten "menospreciados", no haya hecho bien "sus deberes" con recortes y plantillas mermadas, sin personal suficiente o ampliación de las UCI, sin descansos o formación suficiente.

También han recordado que a estos recortes se suma que les han quitado las 35 horas, los derechos de ayuda social o la carrera profesional y lo que quieren son unos "mínimos" derechos". "No nos amputen las piernas con este decreto en la batalla sanitaria que libramos hoy porque no podremos correr par curarles sus heridas", han señalado en el manifiesto.

Asimismo, los representantes sindicales han recordado que con el decreto se ha traicionado a los trabajadores y "capa", "a traición", una negociación que se llevaba haciendo diez días para buscar una solución mediante propuestas y no imposición, más aún después de ofrecer al resto de trabajadores públicas otras condiciones.

Los sanitarios protestan ante la Consejería por el decretazoNegociación

Los responsables sindicales, en declaraciones recogidas por Europa Press, han pedido una negociación "limpia, libre", han señalado de que no puede ser que se piensen que pueden "chulearles" y han criticado la falta de "sensibilidad" de la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Además, han acusado a la Junta de mentir y de decir cosas como que hacen todo de forma "voluntaria", por lo que tendrían que retirar el decreto. "O toman nota o esto se va a ir subiendo de tono y quien va a perder es el ciudadano", ha advertido textualmente la secretaria de la Federación de Sanidad de CCOO, Ana Rosa Arribas.

Estos mensajes se han sucedido en las protestas se han desarrollado en todas las provincias, con miles de trabajadores a las puertas de centros sanitarios.

Así, en el caso de Ávila más de 300 personas se han concentrado con pequeñas pancartas ante el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles para mostrar su rechazo al decreto en un acto de protesta que ha terminado con un aplauso de los participantes, que ha sido secundado por algún paciente desde la ventana de su habitación.

Los sanitarios protestan ante la Consejería por el decretazoA las puertas del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) se ha dado cita cerca de un centenar de personas, la mayoría sanitarios, respetando en todo momento las distancias de seguridad. A ellos se ha sumado un grupo de personas que se han situado a los lados de la entrada principal del HUBU como muestra de apoyo al sector sanitario. Los manifestantes portaban carteles en los que se podía leer 'Mañueco, nos tienes hasta el zueco' o 'no al decretazo'.

En León más de 500 personas se han concentrado en el Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) con numerosas pancartas que aludían a Fernández Mañueco y otras consignas que se han repetido en multitud de centros de salud de toda la provincia y también en el Hospital de El Bierzo.

Asimismo, en Palencia más de 200 sanitarios se han concentrado a las puertas del Hospital Río Carrión de la capital palentina para protestar por el decreto. Algunos portaban folios en los que se podían leer "disculpen las molestias, nos están aniquilando" mientras gritaban "es un atraco este decreto".

Miles de sanitarios de Sacyl exigen que no se les "maltrate"En Salamanca más de medio millar de personas se ha concentrado en las inmediaciones del Complejo Asistencial, a las que se han sumado otros profesionales que también han mostrado su desacuerdo con el decreto autonómico en distintos centros de salud y otras dependencias sanitarias de la ciudad y del conjunto de la provincia.

"Menos traición"

Entre los presentes junto al Hospital Clínico Universitario de Salamanca se han mostrado pancartas con lemas como 'Nuestros derechos, vuestros cuidados. Sacyl revienta la sanidad', 'Más esfuerzo y más dedicación, menos traición' o 'Tú nos aplaudes, ellos nos explotan' en una concentración que ha terminado con un aplauso general de los presentes, secundado por pacientes y otras personas que también estaban en las inmediaciones.

De la misma forma, en Segovia alrededor de 250 personas han secundado la convocatoria de los sindicatos en la puerta principal del Hospital General de la ciudad contra el decreto rubricado por Fernández Mañueco.

Miles de sanitarios de Sacyl exigen que no se les "maltrate"En la concentración, que se ha desarrollado sin incidentes, han estado presentes los principales representantes provinciales de los sindicatos convocantes, el presidente del Colegio de Médicos de Segovia, Enrique Guilabert, y el procurador socialista en las Cortes, José Luis Vázquez.

Por su parte, a las puertas del Hospital Santa Bábara de Soria se han dado cita cerca de 300 sanitarios en una concentrafción en la que también se ha mostrado su malestar por la falta de médicos en la provincia por el concurso de traslados así como por sus condiciones laborales.

Las críticas también se han dirigido al presidente de la Junta con diferentes pancartas en las que también se leían mensajes como "empleados públicos de segunda división sin derechos de conciliación".

Finalmente, el Hospital Virgen de la Concha de Zamora ha sido el lugar escogido por unos 200 sanitarios de esta provincia para desarrollar la protesta. El personal del Sacyl ha salido a las puertas del centro hospitalario con pancartas en las que se han podido leer lemas como "sanitarios necesarios, consejera a la calle" o "no recortes las manos que te cuidan".

Los representantes de los sindicatos han sido los encargados de leer el manifiesto conjunto que de manera simultánea se ha reproducido en hospitales de la región.