"Es pronto" para semillar las zonas afectadas por el fuego

La Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA) está realizando un informe sobre los daños medioambientales causados por el incendio originado este verano en Navalacruz y que quemó más de 22.000 hectáreas de terreno, cuya conclusión todavía muy provisional sí apunta hacia la esperanza precisamente porque se ha constatado "una capacidad inmensa de regeneración" en la vegetación afectada, algo que puede comprobarse en que dos meses después del fuego las encinas, robles y fresnos ya "están echando yemas de raíz, de tronco y de copa", lo que revela que "están evolucionando bastante bien", ha adelantado Simón Cortés, presidente de ARBA, que ha intervenido este sábado en Ávila en la jornada 'La gestión y la prevención de los incendios forestales desde la participación ciudadana". Se trata, no obstante, de un informe que irá realizándose a medio y largo plazo para ir recogiendo la evolución de la vegetación a lo largo del tiempo y que requiere de visitas de los técnicos a las zonas afectadas por el fuego "cada seis o siete meses", ha apuntado Cortés. Por lo pronto, lo que la zona necesitaría para que la regeneración siga resultando favorable sería un otoño húmedo, aunque sin lluvias excesivas para evitar el efecto de "los arrastres".

Lo que la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono no ve con buenos ojos es que la Junta de Castilla y León haya comenzado ya a semillar en zonas afectadas por las llamas, como es el caso del pinar de Navalmoral de la Sierra. Para su presidente, resulta "demasiado pronto" precisamente por la capacidad de regeneración que está detectándose. A su juicio, es preferible hoy por hoy "no tocar" y "esperar a ver cómo se desarrolla" la vegetación quemada, ya que si en primavera salen semillas ahora "se está tirando un dinero que se podría utilizar en otra cosa", por lo que apuesta por "esperar" y "no ser tan impaciente", dado que "la naturaleza es lenta", a pesar de lo cual la situación hoy invita a la esperanza.