El PSOE denuncia la falta de avances en el Plan de Fomento

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ávila, Yolanda Vázquez, denunció este lunes que "no se ha avanzado prácticamente nada" en el Plan Territorial de Fomento Industrial para Ávila y su entorno, no en vano en el informe del seguimiento del programa remitido por el Consistorio abulense a la Junta de Castilla y León no se refleja "ni una actuación concreta" y "son todo generalidades", afirmó. La portavoz socialista también criticó que ni el Ayuntamiento ni la Junta están "cumplimiendo con lo comprometido" para el Polígono de Vicolozano, en el primer caso con las actuaciones prometidas a los empresarios del citado polígono, en ámbitos como la limpieza o la pavimentación, y en el caso de la administración regional con infraestructuras como las relacionadas con la potencia eléctrica.

En cuanto al Plan de Fomento, Vázquez explicó que el informe de seguimiento evacuado por el Ayuntamiento consta de 15 páginas, 14 de las cuales "se destinan a plasmar las ordenanzas fiscales que recogen las medidas a desarrollar cuando se instalen las empresas" y "solo una se dedica a hablar de los temas verdaderamente importantes, el suelo industrial, el Centro de Transferencia del Conocimiento, Innovación y Emprendimiento y la Plataforma Logística Agroalimentaria". A juicio de la socialista, en el primer y segundo asunto "se habla en términos generales de que se están manteniendo reuniones y se está trabajando de forma conjunta, pero no hay ni una sola medida concreta", lamentó, mientras que en el caso de la plataforma agroalimentaria, además de las "contradicciones" en consejeros de la Junta sobre si se ha perdido o no la subvención concedida a Avilagro, "está claro que quien estaba encargándose del proyecto lo ha dejado, de ahí que haya un retroceso" en la materia.

Esta situación se une a la "falta de actuación" de la Junta en el Polígono de Vicolozano en ámbitos "imprescindibles" para las empresas, como la potencia eléctrica. "Ahora no hay suficiente potencia eléctirica no solo para las empresas que quieran instalarse sino incluso para dar cobertura a algunas de las ya existentes", aseguró Yolanda Vázquez, quien recordó que "ya en noviembre denunciamos esta situación y desde entonces no se ha hecho nada". Esto repercute, por ejemplo, en el hecho de que Vicolozano no haya vendido "ni un solo metro cuadrado de suelo industrial en 2020", según los datos de la Junta conocidos este fin de semana.

"Hay que darle un impulso a esto, está bien ocuparse del turismo, pero no se puede seguir dejando de lado a la industria", insistió la portavoz socialista, quien recordó que en el último Pleno del Ayuntamiento de Ávila ya pidieron sin éxito al alcalde que "liderase el Plan de Fomento porque el resto de administraciones no están tirando del carro".

En relación a Vicolozano y al Ayuntamiento, también reprochó que algunas medidas comprometidas con los empresarios del polígono al inicio del mandato "tampoco se han llevado a cabo" en materias como el pavimento o la limpieza, lo que ha motivado la queja por escrito de la asociación, trasladó.