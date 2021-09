Nueva inversión en el Mercado de Abastos

Nueva inversión prevista para el Mercado de Abastos de la capital abulense, esta vez de un millón de euros para abordar varias actuaciones. Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño, que informó de la puesta en marcha de esta primera fase de reforma y modernización de esta instalación, después de que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ávila haya aprobado en su reunión de este jueves «la solicitud a la Junta de Castilla y León de la subvención directa comprometida de un millón de euros y el anticipo del cien por cien de la misma, con el objetivo de acometer la primera fase del proyecto de modernización de este espacio».

«Esta intervención», destacó Budiño, «responde a cuatro objetivos, ante la necesaria actuación en los sótanos de la plaza; la mejora de la imagen exterior del mercado, con un nuevo revestimiento y respetando los elementos estructurales protegidos; la apertura del mercado a través de la galería este a la gastronomía y la accesibilidad en accesos y servicios ofertados. Se prevé, además, la reserva de un puesto para iniciativas de emprendimiento que tengan como fin la inserción de colectivos desfavorecidos y la incorporación del sector gastronómico a la oferta de la plaza de abastos».

celeridad. Budiño ha agradecido la colaboración y predisposición de la Dirección General de Comercio de la Junta de Castilla y León, por su implicación en este proyecto, «que es una oportunidad que no podemos desechar y de ahí el trabajo y la celeridad para poderse ejecutar cuanto antes. En este proyecto trabajan los técnicos del Ayuntamiento en comunicación con la Junta para que se ajuste a la demanda que presenta esta administración para poder ejecutar ese millón de euros de la subvención».

De momento no hay plazos para el comienzo de los trabajos, que está pendiente de la tramitación administrativa, «el trabajo técnico está avanzado, pero no hay fechas todavía», afirmó el portavoz del equipo de gobierno municipal.

En la Junta de Gobierno Local se ha dado cuenta de los dictámenes de la Comisión Informativa de Hacienda celebrada esta semana, entre los que se encuentra la concertación de una o varias operaciones de crédito a largo plazo por un importe de 4,7 millones de euros. Esta cuantía se destina a la financiación de inversiones reales contempladas en el presupuesto general del presente ejercicio; en su mayoría, cofinanciadas con fondos europeos y entre las que se encuentran un nuevo carril bici, obras en barrios anexionados o trabajos en la red de saneamiento.

Igualmente, se han aprobado disposiciones de gasto por 120.632 euros, destinados a las líneas de subvenciones para las asociaciones y entidades integrantes de los consejos municipales de barrio y mayores (40.332 euros) y de discapacidad (44.000 euros). Se incluyen también en esa cuantía las aportaciones al convenio con la Federación de Personas Sordas, para disponer de un intérprete de lengua de signos (6.000 euros) y al convenio con la Universidad de Salamanca para el desarrollo del programa UniverUsal, de integración de personas con discapacidad en la universidad (6.000 euros), entre otros.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para la prestación del servicio de gestión y control del Complejo Deportivo Manuel Sánchez Granado y de control de acceso y socorrismo de la piscina de verano a la entidad SIMA Deporte y Ocio S.L, en el precio de 423.205,38 euros anuales, IVA incluido. También se ha acordado la prórroga del contrato del servicio consistente en la implantación de una plataforma de licitación electrónica, con la empresa Alicita Software S.L., adjudicataria de este contrato en el año 2018. La prórroga se concede hasta octubre del año 2022 en el precio de 6.655 euros, IVA incluido.

Con motivo de la celebración, el 27 de septiembre, del Día Mundial del Turismo, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ávila ha aprobado la apertura gratuita de la Muralla de Ávila y el palacio de Superunda, en un horario de 10,00 a 20,00 horas.

medio ambiente

Se ha dado autorización a una actividad de voluntariado ambiental que van a realizar el domingo 26 de septiembre la Fundación Oxígeno y Respirávila en el parque municipal de El Soto, consistente en la interpretación ambiental del entorno de ese parque, limpieza de residuos y fabricación de refugios para fauna (cajas nido para aves, insectos…).

La Junta de Gobierno Local ha autorizado un convenio entre el Ayuntamiento de Ávila y la Sociedad Ávila Eco Energías S.L.U., con el objetivo de establecer un marco de colaboración entre las partes que permita promover políticas que impulsen actuaciones dirigidas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la mejora de la eficiencia energética y la implantación de energías renovables, en sustitución de combustibles fósiles.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adhesión a una declaración institucional de apoyo a la isla de La Palma, ante la situación que está viviendo tras la erupción del volcán el pasado domingo.