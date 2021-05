«He querido acordarme de la ciudad que tanto amo»

Los relojes ya marcaban la medianoche pero los abulenses seguían pegados a la televisión y a las redes sociales.Esperaban el momento final, ese instante en el que el Villarreal debía levantar el título de la UEFAEuropa League 2021. Después de una tanda de penaltis que devolvía al conjunto amarillo lo que ya le quitaron en 2006 –cuando Riquelme falló desde los once metros el penalti que hubiera llevado al equipo a la final de la Champions– aún quedaba por ver a Rubén Peña y sus compañeros levantar al cielo del Arena Gdansk –Polonia– su primer título europeo. Allí apareció el abulense. Y nunca mejor dicho. El lateral saltó a la ceremonia con una bandera de Ávila atada a la cintura, la misma que le entregó en su momento el Ayuntamiento de Ávila ante una ocasión histórica. Yla imagen del jugador y su bandera se convertía rápidamente en ‘viral’ en las redes sociales. «He querido acordarme de todos esos abulenses que día tras día me han apoyado y me apoyan para que siga con mi sueño representando a la ciudad que tanto amamos» confesaba Rubén Peña apenas unas horas después de conquistar la UEFAEuropa League 2021 y ante una intensa jornada de los festejos propios del título. «Ha sido un orgullo haber podido sacar la bandera y representar a nuestra ciudad. Y todo esto también es para ellos». Posiblemente ya lo era, pero ahora Peña es un icono abulense. No cabe duda.

Fue el mejor final posible a una noche mágica. «Me encuentro muy contento, es un sueño hecho realidad que nunca hubiera imaginado» comenta el jugador ante su primer gran título. «Para esto vine al Villarreal, para conseguir cosas como esta». Y lo ha conseguido. «Vine aquí –llegó al Villarreal en 2019– para debutar en Europa. Lo conseguí este mismo año y ha terminado con un final inmejorable». Un final, el de conseguir un título europeo, que únicamente tienen en su haber tres abulenses, de esos que van más allá de la afinidad. Ni siquiera había nacido Rubén Peña la última vez que el fútbol de Ávila estuvo a este nivel. Fue de la mano de Isidro Díaz, jugador del RealMadrid, cuando los merengues conquistaban la Copa de la UEFAen 1985 ante el Szekesfehervar húngaro. Han pasado de eso 36 años. Muchos más desde que Feliciano Muñoz Rivilla lograra la Recopa de Europa en 1962 con el Atlético de Madrid, una competición ya extinta, ante la Fiorentina, o la Eurocopa con España en 1964, el mayor hito del fútbol de Ávila. En esta pequeña historia ya está el nombre de RubénPeña.

Ha sido el mejor final de temporada posible. «Hay ganas de descansar un poco aunque van a ser días muy intensos» señalaba ante lo que ya ha vivido en la propia noche de Gdansk y lo que le quedaba por vivir en Villarreal. «Ha sido el mejor final de temporada. Se nos quedó el sabor agridulce con la clasificación para la Conference League pero sabíamos que esto era conseguir un título y poder ir a la Champions League, que era el objetivo». Al año que viene otro paso más. Escuchará el himno de la Champions.Y con él, Ávila.