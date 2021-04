Dispuesto a llegar hasta el final

Lo dijo desde el primer momento. «Quiero esta este domingo». Y estuvo. Forzó David Terleira para estar en El Mancho Ángel Sastre ante La Bañeza. «Arriesgamos y la apuesta salió bien» comentaba «contento» tras el importante triunfo que los de Pepe García obtenían ante los leoneses y que les vuelve a meter en la pelea por la permanencia en el Grupo E. Sabía el delantero que era importante estar con sus compañeros fuera como fuera. «Tuve dolores pero los aguanté bien. No se me hinchó mucho la rodilla y eso es buena señal» señala tras el duelo ante el equipo de Carlos Arturo Delgado y una nueva exhibición de puntería. Se imponían con un contundente 3-0 con doblete del capitán, que ya eleva su cuenta particular a 19 goles. No hay delantero más determinante para un equipo que el ‘9’ culturalista. Sólo Pablo y Grillo, que precisamente se estrenó este domingo, han visto puerta.

Sabía que iba a jugar, lo tenía decidido, pero fueron días previos de dudas. «En algunos movimientos notaba mucho dolor en la rodilla, no tenía claro si iba a poder jugar los 90 minutos. Pensaba que no». Pero la prueba definitiva llegó el sábado, en la previa al choque, cuando Pepe García se desplazó a El Mancho Ángel Sastre y puso a prueba a su capitán. «Bajó a Cebreros y estuvimos entrenando él y yo solos. Fue la prueba definitiva de que vendando la rodilla podía jugar».Lo cierto es que el vendaje apenas le duró tres minutos –«me lo tuve que quitar»– en un partido en que el aguantó hasta el final. «Salió todo bien». Quedó contento en lo personal pero también en lo colectivo, que era el objetivo de todo el esfuerzo. Pese al buen final de curso de los de Cebreros en el Grupo B, la fase en el Grupo E comenzó no sólo con un déficit de puntos respecto a muchos de sus rivales sino con una derrota ante el Salamanca B, claro favorito a la permanencia. «Empezamos con derrota (3-0) y sabíamos que este domingo era un partido importante. Si queremos conseguir la salvación en esta fase tenemos que ganar todos los partidos en casa. Sabíamos que era un partido importante y fuimos capaces de ser superiores durante los 90 minutos». Un triunfo que mete a los culturalistas en la pelea por los puestos de permanencia en un camino aún largo pero sin pausa. «Parece que queda mucho, pero cuando nos queramos dar cuenta la temporada habrá acabado. Hay que estar muy atentos».

Ahora toca descansar en todos los sentidos. Llega este fin de semana la jornada de descanso para los culturalistas. A David Terleira le vendrá especialmente bien. «Me va a servir particularmente para poder recuperar un poco más la rodilla. Seguiremos trabajando para llegar al duelo del Becerril en las mejores condiciones». Y lo hará sabiendo ya que tiene roto el menisco externo de la rodilla.

Deberá pasar por el quirófano pero si puede, a final de temporada. Quiere seguir forzando por los suyos el delantero cebrereño. «Estoy con hielo y anti inflamatorios. Si el dolor que tengo va a ser así todas las semanas, lo firmo» ironiza el delantero ante las molestias que arrastra. «No quiero perderme lo que queda de temporada» señala ante una intervención que le dejaría fuera de los terrenos de juego cerca de mes y medio. Los suyos le necesitan y él lo sabe.