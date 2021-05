"Las cifras del astroturismo en Ávila se han disparado"

Desde Diputación de Ávila se continua trabajando intensamente en desarrollar el potencial del Astroturismo en la provincia, con el objetivo claro de posicionar Ávila como una referencia en el centro de la península tanto para el turísmo de perfil familiar como para astrónomos aficionados. Para ello se necesita una condición previa como es la protección de la excelente calidad de los cielos nocturnos, sin preservar o mejorar lo que tenemos actualmente no podrá haber un producto innovador como el Astroturismo. La contaminación lumínica avanza a pasos agigantados, según estudios recientes se incrementa un 2% anual, es el momento de actuar para detener esa tendencia e invertirla hasta encontrar un equilibrio entre la calidad de vida de una sociedad avanzada y la preservación de la biodiversidad, ya que en la contaminación lumínica están parte de los problemas que afectan a muchas de las especies animales así como al ser humano. En la siguiente entrevista Roberto Rodríguez, técnico de la institución provincial pasa revista a todos los trabajos que se han venido realizando hasta llegar al momento actual

¿Qué potencial tiene nuestra provincia en el turismo de las estrellas?

El potencial es bastante alto, como así demuestran los datos hasta la fecha y las referencias de otros destinos ya consolidados. En este sentido hay que tener en cuenta una serie de factores. Por una parte, el natural, como es el de las condiciones orográficas de la provincia de Ávila, siendo la provincia con mayor altura media de toda la península, lo que favorece las condiciones para la observación. También la baja densidad de población en las zonas rurales de montaña, que favorecen la limpieza de nuestros cielos, la baja contaminación lumínica, favorecida en muchos casos por el apantallamiento natural que supone la sierra de Gredos respecto de los principales focos de contaminación, como pueda ser Madrid. La situación geográfica privilegiada en el centro de la península, a poco mas de una hora de un mercado natural como el madrileño, y de un aeropuerto internacional como Madrid-Barajas.

¿Es precisamente este potencial lo que pretende explotar Stelarium?

En nuestra provincia se dan las bases de partida, tenemos por así decirlo los ingredientes, ahora hace falta realizar un buen maridaje entre reducida contaminación lumínica y un sector emergente como el astroturismo, y saber presentarlo adecuadamente bajo una imagen única que aglutine todas las actividades y agentes que quieran formar parte de la misma. Por esa razón ha nacido Stelarium Ávila, una marca colectiva auspiciada por Diputación de Ávila y al servicio de todos los abulenses. Hay que tener presente que el perfil del astroturista es una personal integrante de una unidad familiar o una pareja, sin que tenga que tener conocimientos previos de astronomía, de perfil socio económico medio-alto y que busca experiencias turísticas en contacto con la naturaleza, disfrutar de las tradiciones mas locales y autenticas pero con la tecnología de hoy en día a su disposición. No buscamos expertos en astronomía, nos dirigimos a un publico generalista que decida ampliar su estancia en nuestra provincia disfrutando de los muchos recursos y combinándolos con actividades complementarias entre el día y la noche.

Han pasado ya cerca de cinco meses de la declaración de la Reserva Starligh de la zona de Gredos. A pesar de estar en la situación sanitaria en la qué estamos, ¿Se ha notado ya la influencia de esta declaración? ¿Cuántos proyectos se han incorporado a la zona o están en camino de incorporarse?

Pues lo cierto es que a pesar de la situación sanitaria, las cifras del astroturismo han multiplicado de acuerdo a las distintas reuniones mantenidas con los empresarios del sector. De hecho, esta es una de las actividades que permiten desarrollarse en espacios abiertos, manteniendo la distancia, en grupos reducidos, unido al creciente interés por todo lo relacionado con la astronomía, (amerizaje en Marte, lanzamiento de diversas sondas espaciales,..). En este sentido cabe destacar que empiezan a vislumbrase diversos empresarios, que lógicamente con un tamaño reducido aun, pero están consolidándose en el mercado: monitores Starlight, hoteles tematizados, casas rurales con observatorio, alguna iniciativa empresarial ligada a los telescopios, entre otros. Todo ello se ha generado en una situación como la actual de disminución generalizada del turismo. Pues el astroturismo, a pesar de ello, incluso se incrementa. Por otra parte, durante este periodo los municipios también ha mostrado interés en acometer la ejecución de miradores estelares. De hecho algunos ya cuentan con éstos, combinando siempre estas infraestructuras con rutas existentes o puesta en valor de recursos locales al servicio de visitantes y ciudadanos. Un ejemplo de cooperación es el que se esta realizando a nivel supramunicipal en la zona Alberche-Pinares donde la Asociación de Turismo Rural Asotur, ha realizado una actuación conjunta para los 24 municipios que integran la misma en materia de asesoramiento en Astroturismo. Además, por mencionar algunas actuaciones ya ejecutadas Navalperal de Pinares, Umbrías, Piedralaves, como ejemplo del interés que han manifestado otros muchos municipios y a los que se ha prestado asesoramiento desde Diputación de Ávila.

Esta reserva hay que cuidarla, con el cuidado de nuestros cielos, porque de hecho se volverá a evaluar a la zona para confirmar el otorgamiento de esa reserva. ¿Qué se está haciendo para preservar ese reconocimiento?

La certificación tiene una duración de 4 años, transcurridos los cuales, se deben volver a realizar mediciones y pasar una nueva auditoria, si los resultados empeorasen, se perdería la condición de Reserva Starlight. Por esta razón es tan importante trabajar en reducir la contaminación lumínica, ya que de nada serviría trabajar en desarrollar el astroturismo si en pocos años perdiésemos el legado natural tan excepcional que tenemos.

Un hecho importante es que ‘La Casa del Altozano’ de Navarredonda ha recibido el reconocimiento del Premio al mejor alojamiento Starlight 2020 ¿Es una recompensa al esfuerzo que se está haciendo en esta casa, por los empresarios abulenses y desde administraciones como la Diputación?

Por supuesto que reconocimiento como el conseguido por la Casa del Altozano, son muy importantes, por querer unirse a un sector emergente y en este caso concreto por dotar al establecimiento turístico de una pequeña infraestructura que permite la observación astronómica en unas condiciones muy favorables, que de hecho permite lo que denominamos un ‘plan B’; es decir, el reto es que esta actividad depende en gran parte de la climatología, pues obviamente no se puede observar el cielo si no esta despejado, por ellos toda observación debería contar con un plan B que en alguna manera compensara con otra actividad que se puedan realizar en el interior relacionada con la astronomía y enriquecida con información, curiosidades, leyendas, sistema solar a escala, vídeos, exposiciones, actividades infantiles,… y un largo etcétera, de manera que permita al turista disponer del valor añadido mas allá de la propia observación.

En la provincia de Ávila, han surgido en los últimos años diferentes establecimientos especializados en Astroturismo ¿Considera que sería importante que más empresarios dieran el paso a sumarse a esta iniciativa y se convirtieran en alojamientos Starlight ¿Qué ventajas tendrían? ¿Qué supondría para ellos?

Desde luego, la manera de formar parte de este sector es optar por la calidad en astroturismo. Calidad es sinónimo de certificación, al igual que nuestros cielos son excepcionales porque así lo demuestran los datos y esta certificado por una entidad reconocida a nivel mundial. Igualmente el resto de recursos debería optar por esa misma autoexigencia, no todo vale, y contrarrestar una mala experiencia iría en contra de todo el sector. Es preferible esperar el momento oportuno, que no intentar atajar. Desde Diputación de Ávila nuestro objetivo es hacer las cosas bien, llegar a ser una referencia y consolidarnos. No podemos permitirnos falta de profesionalidad, o actuaciones a medias. Si ponemos algo en marcha será porque esta recogido en el plan estratégico y porque esta alineado con los objetivos a conseguir y tiene el respaldo presupuestario. Si entre todos somos capaces de poner en valor la calidad de vida del entorno rural, no sería de extrañar que si las comunicaciones telemáticas están a la altura, en los próximos años pueda darse un proceso inverso al vivido en los años 60, y que de alguna forma un pequeño porcentaje de la población vuelva a dar vida a nuestros pueblos, a fijar población, a ser leales con nuestras raíces y nuestra propia historia, sin dejar de mirar al futuro. En definitiva, la luz de las estrellas que vemos sobre nosotros cada noche, es la misma que vieron nuestros antepasados y será la misma que puedan disfrutar las generaciones futuras. Esa conexión depende exclusivamente de lo que seamos capaces de hacer por nosotros mismos.