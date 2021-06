Emilio Aragón se pone al frente del programa musical 'B.S.O.'

Con el leitmotiv de que todo el mundo tiene una banda sonora para contar su vida, Emilio Aragón vuelve a la televisión mañana como maestro de ceremonias de B.S.O. (Movistar+), un programa de entrevistas en el que «a lo road movie», se sumergirá en las canciones más importantes para sus invitados.

«La vida de cada uno de los que estamos aquí tiene una banda sonora, canciones que recuerdan a primeras veces o a alguien que no está. La vida es una banda sonora y yo no me puedo imaginar la vida sin música», defendió el presentador la semana pasada durante la rueda de prensa de presentación.

El cantante Raphael, los polifacéticos cineastas Javier Ambrossi y Javier Calvo (Los Javis), el futbolista Joaquín y la actriz Belén Rueda serán los protagonistas de los cuatro episodios de la primera parte del espacio que se emitirá a partir de mañana en Movistar+ con una periodicidad semanal.

El presentador vuelve a la televisión 15 años después de su último programa. - Foto: Ana MarkezCasi 15 años después de su último programa, Aragón (La Habana, Cuba, 1959) vuelve con este particular formato de entrevistas «en las que no soy un entrevistador, solo hablo con ellos de ese momento de su vida y que impacto tuvo esa canción», según revela.

Como ocurre en una road movie, envuelve la charla con actuaciones musicales en directo de artistas, montajes audiovisuales y coreografías. A lo largo de los cuatro episodios han pasado un total de 30 artistas, entre ellos Silvia Pérez Cruz, Bebe, Amaral, Leonor Watling, David Summers, Mikel Erentxun o Kiko Veneno, quienes reinterpretan las canciones más especiales para cada entrevistado.

Todo ello con un decorado adaptado a cada personaje: un ambiente noventero, una feria, una playa... y estructurado, cada programa, por partes, «como si fuera una canción», cuenta Aragón, hijo del popular payaso español Emilio Aragón Miliki.

«Hemos recuperado maneras de contar una historia. La narrativa visual también ha tenido un peso importante. Nada es baladí», explica el creador de icónicas series como Médico de familia y presentador de míticos programas como El juego de la oca.

Sobre su vuelta a televisión, Aragón (que fue fundador de la productora Globomedia) precisa que aunque al principio dijo que no a la propuesta de Movistar+ (una de tantas que ha recibido en los últimos años), en poco tiempo cambió de opinión. «Honestamente no lo tenía pensado» porque hace tiempo «había decidido dar un paso atrás», ya que «estar delante de una cámara te quita mucho tiempo» y tenía ganas de hacer «otros proyectos audiovisuales». Fue la insistencia de su familia y su propia voz interior los que le hicieron cambiar de opinión y «el ‘no’ se convirtió en un ¿por qué no?».

Bebo San Juan

B.S.O. le ha servido a Emilio Aragón además para darle voz a su alter ego musical «que canta guararchas y boleros», Bebo San Juan, y en el programa interpreta algunos temas suyos, esos que le conectan con su mitad latina (su madre es cubana) y la infancia vivida en varios países latinoamericanos.

«En cada programa le regalo al invitado una canción para la banda sonora de su futuro», añade el presentador, quien a sí mismo no se define como actor, humorista o creador de productos audiovisuales, sino como músico.