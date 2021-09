«La guinda a la temporada 2021 ya la he puesto»

La temporada 2021 de salvamento y socorrismo llegará a su conclusión este fin de semana con el XXXIXCampeonato de España por Comunidades Autónomas Absolutas en Castellón. Allí estará Iván Romero con la Selección de Castilla y León pero lo hará ya habiendo puesto «la guinda» al año tras el reciente Campeonato de Europa por Naciones Absoluto y Júnior donde el socorrista de Cebreros se colgaba al cuello seis metales, uno de ellos especialmente valioso, el oro en los 100 metros remolque de maniquí con aletas. «Hasta la fecha es el título más importante que he conseguido» confiesa el abulense, socorrista del CSSBenavente, tras un 2021 en el que a nivel competitivo las cosas han salido «muy, muy bien».

La piscina olímpica municipal de Castellón y la playa del Gurugú acogieron un Europeo al que no fue sencillo llegar pero que dejó unos resultados para estar «muy contento. Fue mejor de lo previsto». El mejor de todos fue el título de campeón júnior en los 100 metros remolque de maniquí con aletas pero por equipos llegaron otras cinco medallas, entre ellas otro oro con el que la SelecciónEspañola Júnior se proclamaba campeona de Europa.

Fue en la concentración celebrada en el CARde Sierra Nevada donde el socorrista de Cebreros se tuvo que ganar definitivamente el billete Europeo. «De los cinco que fuimos en júnior, uno se tenía que quedar fuera». Y él estaba en las quinielas. «Fue una selección muy reñida». Por ello cuando conoció la convocatoria definitiva para Castellón con su nombre en el listado «fue una grata sorpresa». Desde ese momento «lo preparé todo». No es sencillo. En invierno, cuando se encuentra en Madrid, dispone de muchos más medios e instalaciones.En verano, en Cebreros, es otro mundo distinto. «En el pueblo es todo más complicado». No sólo tiene que pedir prestado material a Valladolid, desde donde se lo facilitan, sino «pedir permiso a El Hoyo para entrenar en su piscina». Lo hace solo, sin compañeros ni entrenador, tomándose él mismo los tiempos y los ritmos. Y todo ello sin olvidar los estudios. «No es sencillo compaginarlo». Conocer su día a día hace que todo lo conseguido tenga un mayor mérito. «Los resultados son el reflejo del sacrificio, la constancia y el estar ahí día a día luchando por conseguir una medalla que no es sencilla» comenta recordando, además, el orgullo que supone «subir a lo alto del podio y que suene el himno de España».

En sus manos tiene el título de campeón de Europa Júnior en 100 metros remolque de maniquí con aletas, una de las muchas modalidades dentro del salvamento y socorrismo. «Hay una gran variedad de pruebas. Hay con y sin aletas, maniquí, tubo... En la playa hay materiales. Es más complicado que la natación. Te obliga a ser más polivalente para poder ser bueno» relata Iván Romero, que tuvo sus inicios en el mundo de la natación. «Antes de comenzar en el salvamento y socorrismo hacía natación. Un día me aconsejaron que subiera a probar con el Cisne SOS. Me llamó la atención todo el entorno de un deporte en el que comencé a entrenar, a competir. Me enganché a él». A partir de ahora –tiene 18 años– competirá con los mayores. El 2022 llegará para el abulense con el reto del salto a la categoría Absoluta.