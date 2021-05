La Casa del Altozano, mejor establecimiento starlight

La casa llegó hace quince años. La idea de montar un observatorio estelar se le ocurrió a Eva Veneros a principios del pasado año. «Siempre me ha gustado mucho el cielo de Gredos y me pareció un recurso muy bonito y un complemento para la casa rural para dar algo diferente a los clientes. Por ello hice la certificacion starligt del establecimiento. Aprovechando el confinamiento del año pasado comencé a dar vueltas al proyecto». Fruto de esta nueva iniciativa nació el observatorio Polaris, que fue inaugurado el mes de julio pasado. Este invierno ha aprovechado para mejorar los accesos y para diferenciarlo de la casa rural de modo que se pueda ofertar también para personas que no estén en la casa rural. Pero aclara que tendrán preferencia los clientes de la casa rural.P ara ello se ha realizado un camino ya se ha abierto una puerta independiente de la casa.

Este año la casa ha tenido una excelente noticia, se le ha concedido el premio al ‘Mejor Alojamiento Starlight 2020’. Esto ha supuesto un refrendo para la empresaria. «Ha sido algo más anímico por las circunstancias que todos estamos pasando. Tenía la declaración de alojamiento starlight antes en noviembre del año anterior». Reconoce que la situación está complicada y espera que cuando se abra y se pueda viajar las reservas comenzarán a llegar. Comenta que estos meses que han estado cerrados los ha aprovechado para estudiar y formarse.