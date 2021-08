«Llegar aquí han sido muchos recuerdos»

Un día tan especial como duro para Diego Rubio (Burgos BH) en una jornada muy emotiva para el ciclista abulense. «Ha sido un día muy bonito en el que todo el mundo ha podido disfrutar del paso de La Vuelta por la provincia. He hecho todo lo posible, pero en Mijares ya no podía estar con los mejores. Era muy duro para mi» explicaba Diego Rubio tras lo vivido en una etapa en la que «he pasado por las carreteras por las que entreno, por mi casa». Una meta demás situada en la casa de Víctor Sastre, «recordando todos esos domingos cuando veníamos aquí a entrenar a La Cebrera. Ha sido muy emocionante» comentaba en línea de meta. «Una etapa de la que me quedo con todo».

Fue una etapa «muy dura, se ha ido muy rápido. Me he encontrado bien pero en Mijares ya he tenido que poner mi ritmo». Una Vuelta a España en la que se está viendo mucho al abulenses. « Me estoy encontrando con fuerzas, no como otros años. Me he visto peleando, por delante... Quedan pocos días ya buenos por delante para mi, pero lo seguiremos intentando».