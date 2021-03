‘S’hastre’ muestra su lado abstracto

El pintor barraqueño Juan Carlos Sastre ‘S’hastre’ inauguró este jueves una exposición en el Palacio los Serrano, organizada por Fundación Ávila, muestra a la que no ha querido poner título y para la que ha seleccionado una treintena larga de piezas a través de las cuales, explicó, realiza «una retrospectiva de una parte de mi obra que nunca había expuesto hasta ahora».

La característica principal que define el conjunto de esta exposición, comentó, es que «el estilo que las unifica es el de la abstracción»; hasta ahora, añadió, había expuesto obras en las que jugaba con una figuración muy libre que rayaba en muchos casos con la abstracción, con el expresionismo o el fauvismo, pero para esta cita en el Palacio los Serrano de la Fundación Ávila solamente han sido elegidas obras abstractas… y entre ellas ninguna escultura.

En este puñado de piezas, que su autor asegura que «no tienen nada que ver con lo que había expuesto hasta ahora», ha apostado Shastre por !compaginar los colores y las líneas buscando la esencialidad en ambos casos para transmitir mis sentimientos!, apuesta que deriva en una colección de reflexiones íntimas que llegan calladas pero intensas.

Todas esas pinturas, siguió, «son producto de una investigación en el campo de la creatividad en la que cada vez he ido simplificando más las formas», acuarelas, óleos y técnicas mixtas a través de las cuales «transmito fundamentalmente sentimientos de tristeza, reflexión y decaimiento, todo ello sacado de muy dentro».

Ese puñado de obras, que abarcan el largo periodo temporal que va «desde que empecé a pintar, allá por el año 1997, hasta el 2020», se reparte entre 22 acuarelas de 70 x 80 centímetros –una técnica de la que Shastre quiere destacar la dificultad en la ejecución «porque no permite la corrección de los errores que puedas cometer, como sí ocurre en otras formas de pintar»–, cuatro cuadros al óleo y catorce pinturas realizadas «con nogalina», entre las cuales se cuentan «tres autorretratos, uno al óleo y otro de técnica mixta», en los cuales «me pinto no visto desde fuera sino desde el interior, es decir, no son autorretratos físicos».

La exposición, en cuya inauguración ‘S’hastre’ estuvo acompañado por la presidenta de Fundación Ávila, Lola Ruiz-Ayúcar, y por Miguel Ángel Espí, comisario de la muestra, puede visitarse en el Palacio los Serrano hasta el día 17 de abril, de lunes a sábado de 11,00 a 13,30 y de 18,00 a 20,00 horas.

Esta exposición significa la vuelta de Juan Carlos Sastre al panorama expositivo abulense, donde no mostraba su obra desde el año 2018 (en el Episcopio); el pasado año, por mor de la pandemia, solamente pudo celebrar una muestra, en Las Navas del Marqués, tiempo en el que vio como se suspendían hasta siete muestras.