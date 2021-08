Benzema brinda un buen estreno al Real Madrid

El Real Madrid debutó en LaLiga Santander 2021/22 con victoria (1-3) ante el Deportivo Alavés en la primera jornada que le llevó al Estadio de Mendizorrotza, con un buen golpe de pegada en el segundo tiempo liderato por Karim Benzema, autor de un doblete.

Carlo Ancelotti puso en marcha su segundo mandato en el banquillo capitalino con tres puntos y una actuación correcta. Pese a que el Alavés plantó cara, también cometió errores en defensa. Benzema, referente ofensivo de los blancos anteriores campañas y casi en exclusiva la última, abrió la lata en sociedad con un Hazard que dejó buenas sensaciones, Nacho hizo el segundo, el galo sentenció y Vinicius se llevó su golito en el descuento.

Por final del pasado curso y una gran pretemporada, el Alavés se confirmó como un duro rival para el estreno blanco en los primeros compases. Así hasta el descanso, el cuadro local plantó cara a un Madrid que no tuvo muchos recursos ante la buena disposición del rival y además sufrió alguna buena ocasión de gol.

Aunque el ritmo fue alto de inicio, opciones de claras de gol no hubo en 45 minutos, hasta un intento de Pere Pons poco antes del descanso. Fue un balón suelto, casi en mano a mano con Courtois, que en la intimidación del meta belga, mandó por encima el jugador local. El Madrid trabajó para no verse superado en presión e intensidad por el Alavés y no le dio para atacar.

Ancelotti tiró de un tridente con Hazard, Bale y Benzema que fue de menos a más y lo intentó. El belga buscó al francés, como gustó los dos últimos años en las pocas veces que coincidieron, y tanto Karim como Bale trataron de sorprender desde lejos. El Alavés incomodó mucho con la presión adelantada y las líneas juntas, y con un Joseulu que generaba problemas cada vez que tocaba el balón.

Se notó ese ritmo dispar, siete amistosos de los vascos por dos de los madrileños, pero no terminó de encontrar el camino a gol el cuadro de Javi Calleja. Un disparo de Benzema animó al Madrid y un buen centro de Alaba dejó otro buen intento de un Hazard que tras muchas lesiones y poco fútbol confía en que el tercero sea su año.

De nuevo se animó el partido y Édgar pilló una autopista para la contra que pudo mover el marcador con Pere Pons. El faro Benzema atrajo un par de centros con peligro antes del intermedio, pero en los de Ancelotti faltaban por activarse muchas piezas. No le hicieron falta sin embargo para ponerse por delante, ya que a los tres minutos de la reanudación llegó el 0-1.

Un mal despeje de la zaga local se convirtió en una segunda jugada letal, con un centro de Lucas Vázquez que acomodó Hazard con tremenda clase de tacón para el remate a la red de Benzema. La resistencia del Alavés fue claramente en picado a partir de ahí. El Madrid además se defendió bien, con su pareja de moda el año pasado Nacho-Militao, y el español además se sumó al ataque.

Lo pidió Ancelotti en la previa, llegadas de todos para no tener problemas con el gol, y el central entró a matar un centro de Modric en el minuto 56. Guidetti, recién entrado, pudo recortar desde el punto de penalti, pero del posible 1-2, se pasó al 0-3, en una gran carrera de Valverde que terminó con el doblete de Benzema.

El ariete francés, que se fue a la treintena de goles la pasada campaña, resolvió el siempre complicado debut, a pesar de que el aspirante blanco al título sufrió el 1-3 de Joselu. Una mala cesión de Militao la peleó Guidetti forzando el penalti de Courtois. Ni recortar ni el público de nuevo en Mendizorrotza fueron suficiente para que el Alavés complicara el arranque liguero del Madrid, con la firma en el descuento de Vinicius de cabeza (1-4).