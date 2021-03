Una moción que exigirá más diálogo

Con el rechazo a la moción de censura presentada por el PSOEde la mano de Luis Tudanca en las Cortes Regionales contra el gobierno de coalición PP-Cs buscamos el sentir de los procuradores abulenses de las cuatro formaciones con representación en Castilla y León. Así por parte del PP, Miguel Ángel García Nieto hacía una lectura de lo que fue «una mala iniciativa que desde luego tuvo el resultado que merecía», una moción de censura muy «desafortunada y ordenada desde Ferraz además de presentada en el peor momento». «No es momento de juegos de sillones ni de piruetas políticas, ni de siglas ni de partidos ni tampoco de poner trabas, sino de unir fuerzas y priorizar la salud y la recuperación económica», decía, para añadir que «así lo entendió la mayoría de la Cámara y sentenció en su contra por mayoría absoluta, lo que te satisface más porque no te quedas sólo».

Sentenció, dijo, la moción de censura, «al PSOE y a su pequeño líder quien, por su sumisión a Ferraz, se olvidó de los castellanos y leoneses». Así con el rechazo a la moción considera que al líder regional de los socialistas «debe pasarle factura» porque «eso se paga». «Creo que le han empujado los que le tienen ganas en su propio partido», manifestó.

Sobre si la coalición PP-Cs sale reforzada -incluso habiendo perdido la mayoría tras la salida de una de las procuradoras de la formación naranja- estima García Nieto que «hoy es la palabra de moda, todo el mundo dice que sale reforzado pero, sí, yo creo que la coalición sí sale reforzada y más ante la inconveniencia de un apretón como éste». Para el procurador ‘popular’el resultado es que «hemos estado más unidos que nunca» y «es bueno porque estamos centrados en trabajar hasta el final de la legislatura para culminar proyectos ya en marcha y para rematar el programa que nos uniópara concretarlo en acciones que ya están descritas» (incluyendo los proyectos e inversiones abulenses). Respecto a la pérdida de esa mayoría no tenía muy claro que fuera así porque «habrá que esperar a ver cómo se ordena la cámara, alguna salida tiene que tener» por que se preguntaba: «¿Qué va a hacer la procuradora ahora no adscrita? En cualquier caso aseguró que «nosotros siempre hemos estado en el diálogo e intentando el mayor apoyo a las iniciativas, a las PNL, a las mociones o a los proyectos de Ley», no sólo las de la mayoría de la Cámara (29+12) sino buscando el mayor consenso y las mayores voluntades».

Por su parte desde el PSOE de Ávila, su procurador Miguel Hernández entendía que la hasta ahora mayoría PP-CS no sale reforzada tras el fracaso de la moción presentada por su partido, en todo caso sale reforzado «el matrimonio Igea-Mañueco, que es muy diferente a un pacto PP-Cs». Entiende que Cs sigue enarbolando «el ideario de la lealtad a pesar de estar sufriendo el abrazo del oso, como ha pasado en Madrid y que a la más mínima, como al PP le salgan las cuentas, lo hará en Castilla y León», auguraba. De momentorecuerda que «el Gobierno autonómico ya han perdido la mayoría absoluta que tenían» y hace hincapié en que la «valiente» procuradora que abandonó Cs luego no votó a favor de la moción por lo que anima a que se pregunten el por qué se fue, «es la punta del iceberg de cómo está el grupo de procuradores en Castilla y León». Entiende que ahora, habrá más debilidad y por tanto tendrá que dar paso a más diálogo y «hay que llegar a consensos. En manos de Igea y Mañueco está el si los quieren conseguir con la oposición que representa el PSOEcomo partido mayoritario de la cámara o apoyándose en el voto de VOX»». En este punto aseguró que del PP no le extrañaba, pero Cs quedaría retratado.

Sin mayoría sí «tendrán que buscar pactos, la cuestión es con quién. Hay unas líneas rojas que ningún partido que se tenga por democrático debe sobrepasar» afirmó.

Al respecto de si al líder regional de los socialistas le pasará factura el «no» a la moción, entendía Hernández que no tiene por qué ser así porque «ha hecho lo que el partido le ha pedido» y «creíamos que era una obligación. No la presentamos para desestabilizar un gobierno, se presentó porque estábamos convencidos de que queríamo sun cambio de gobierno». «Hemos cumplido. Así nadie del PSOE puede decir que no hemos hecho nada por cambiar las cosas que se están haciendo mal. Hemos hecho todo lo que la legalidad nos permite», reflexionaba. «El cambio de gobierno llegará más pronto que tarde y estimo que debería hacerlo de la mano de Tudanca que todo este tiempo ha defendido leyes en beneficio de todos y no de unos cuantos». Sobre los proyectos de Ávila no cree que vayan a sufrir contratiempos y de hecho, «tirando de ironía, fíjate, fue presentar la moción y el viernes salió a licitación el acelerador lineal».

La procuradora de Cs por Ávila, Inmaculada Gómez, manifestó que el resultado de la moción de censura «lo que ha hecho ha sido reforzar más a la coalición de gobierno de Castilla y León», y afirmó que quedó «claramente patente que la coalición PP-Cs funciona, que el pacto se está cumpliendo y que más de un 80% de lo que estaba previsto alcanzar en el pacto, a menos de media legislatura, se ha alcanzado». De igual modo, Gómez defendió que, ante lo que les demandaba el PSOE, «hay un claro cambio», y puntualizó que «esto ya no es un gobierno del PP, ahora es un gobierno de PP y Cs, y el cambio está ahí, y lo estamos viendo los procuradores y los ciudadanos».

En cuanto al desarrollo del debate, la procuradora de Cs insistió en que «el discurso del PSOE quedó bastante vacío, no tenía mucho contenido», y la conclusión que sacó es que la moción, «que no solo era irresponsable en las actuales circunstancias, sino que además no tenía una razón de ser», «ha afianzado un pacto que funciona».

En cuanto a lo que ocurrirá a partir de ahora, Gómez precisó que, aunque se vean afectadas las mayorías en las comisiones y en los plenos, «no tenemos ningún miedo a dialogar y a llegar acuerdos». Y añadió que «no veo grandes dificultades, será probablemente un gobierno más dialogado, pero es que siempre ha habido ese espíritu en la coalición PP-Cs (...). No ha sido un gobierno de arrasar porque tiene mayoría absoluta».

En cuanto a la repercusión que tendrá esta nueva etapa en los proyectos que afectan a la provincia de Ávila, Inmaculada Gómez considera que «no debería cambiar la forma de actuar de la Junta de Castilla y León», es más, mostró su disconformidad con la insinuación que hizo Tudanca de que el proyecto de radioterapia se había adjudicado por la presentación de la moción de censura. «Son proyectos, el de radioterapia y el del Plan Territorial de Fomento, que llevan fraguándose mucho tiempo», recordó. A su vez, y después de conseguir unos presupuestos que a su juicio son «buenos para Ávila», considera que «no debería cambiar nada en ese sentido».

Finalmente, y sobre la situación que se está viviendo en Cs, Gómez indicó que «es un espacio político que existe, que la gente nos demanda», y apuntó que «es un proyecto político que tiene mucho sentido, y espero que perviva y que resurja con más fuerza de estas dificultades que está teniendo».

Por su parte, para Pedro Pascual, procurador de Por Ávila, el «debate en sí estuvo bastante bien, tanto por parte del grupo que presentaba la moción de censura como por el bloque de gobierno», y a su juicio sirvió para que «tanto el PSOE muestre los intereses que tiene por trabajar por la Comunidad» como para que «la coalición de gobierno salga también reforzada, porque siempre habías las dudas de si iba a haber algún transfuguismo y, quitando la procuradora que se pasó al grupo de no adscritos, se ha demostrado que están unidos y puede dar sensación de solidez». En cuanto a su papel, Pascual aseguró que «Por Ávila siempre hemos tenido relevancia, siempre se está hablando de Ávila, siempre tengo voz y voto, y ahora la coalición de gobierno ha perdido la mayoría». Ante esta circunstancia, manifestó que «siempre hemos estado abiertos al diálogo, pensando en los abulenses, y pensamos que podemos salir beneficiados».

No obstante, Pedro Pascual reconocía que «yo voy a seguir trabajando igual, como siempre. Como un martillo pilón y Ávila por aquí, Ávila por acá, y quiero esto para Ávila, para la provincia de Ávila y los abulenses. Tenemos tantas necesidades y tantas carencias…». Y aunque apuntó que «yo no quiero que Ávila sea más que nadie, pero desde luego que no sea menos que ninguna de las nueve provincias de Castilla y León, eso lo tengo clarísimo». De este modo, mostró su confianza en que la nueva situación que se vivirá en las Cortes «suponga la llegada de más proyectos para Ávila, porque en algunas situaciones podemos tener la llave».

Y por lo que se refiere al clima político que se ha vivido en las últimas semanas, espera que se tranquilice «por el interés de la comunidad y por el interés de los abulenses».