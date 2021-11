El PP duda que el alcalde pueda reducir la deuda a la mitad

Cuando han pasado dos años desde la entrevista al alcalde de Ávila, publicada en Diario de Ávila en septiembre de 2019, en la que aseguraba que, al finalizar el mandato y con las previsiones que tenían, esperaba reducir la deuda financiera a la mitad, el Grupo Municipal Popular critica que "llegados a la mitad del mandato, la deuda no solo no ha bajado, sino que sigue aumentando".

En un comunicado de prensa, el portavoz popular en la Comisión de Hacienda, Mario, Ayuso, afirma que "la cifra que ofreció el primer edil en ese momento fue de una deuda heredada de la anterior Corporación que ascendía a 30 millones de euros pero, como se pudo comprobar, esa cuantía no era cierta, puesto que la teniente alcalde de Hacienda Ángela García Almeida, afirmó que eran 26,15 millones como puede ver cualquier ciudadano en la web municipal".

Pero llegados al ecuador del mandato, Ayuso explica que "ahora deben más dinero de lo que debían cuando tomaron posesión, pues la cifra asciende 26,4 millones, según un informe oficial que también es consultable en la página web del Ayuntamiento.

Esto significa que, en dos años, "no han amortizado ni un solo euro de deuda. Deben 250.000 euros más ahora. Y todo ello a pesar de haber subido un 8,6 % el IBI", reprocha el concejal del PP, quien duda de que el alcalde "sea capaz de, en los 20 meses restantes, reducir la deuda en 13,2 millones".

Por otra parte, en la última Junta de Gobierno Local, celebrada el pasado 28 de octubre, se aprobó la adjudicación de un nuevo préstamo por valor de 4.700.000 euros. "Lo peor de todo es que el alcalde pidió otro crédito hace un año para unas inversiones que no ha realizado y, un año después, vuelve a pedir otro para otras inversiones que ya dudamos que se vayan a llevar a cabo. Veremos, pues, si el alcalde es capaz de cumplir con su compromiso público de aminorar la deuda. A día de hoy, pidiendo un nuevo préstamo, vemos que es otra de sus muchas promesas que se ha llevado el viento".

Ante esta nueva petición de crédito, Mario Ayuso recuerda "otra de las falsedades que mencionaba el alcalde como propaganda política desde el comienzo del mandato". Así, el edil del Partido Popular destaca que "que el equipo de gobierno no haya tenido ninguna dificultad en encontrar entidades bancarias dispuestas a prestarle dinero para aumentar la deuda financiera municipal, indica que el Ayuntamiento no está en ningún coma económico como ellos dijeron; ningún banco presta dinero a una entidad o particular que está en bancarrota. Gracias a la solvencia económica del Ayuntamiento que recibieron, el actual equipo de gobierno ha podido continuar endeudándose, pues contaba con margen legal para ello, y podrá seguir haciéndolo este año".

"La Corporación anterior no subió el IBI y logró bajar la deuda en 12 millones de euros. Sin embargo, él nada más tomar posesión eligió el camino más fácil: subir los impuestos a los abulenses actuales, y aumentar la deuda a los abulenses de los próximos diez años que se tardará en pagarla", finaliza Ayuso.