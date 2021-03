La capital perdió en febrero el 84,6% de las pernoctaciones

La pandemia se hizo presente ennuestras vidas hace ya más de un año y sigue ahí, muy presente, marcando el día a día y obligando a restricciones que siguen pasando factura en muchos aspectos. Uno de ellos está siendo el turismo y mes a mes estamos viendo la repercusión. Este martes el Instituto Nacional de Estadística daba a conocer los datos de Coyuntura Turística Hotelera en general y del caso de Ávila también hay cifras. En nuestra capital, con cierres perimetrales en vigor y permitiendo la entrada como en el resto de la región sólo a visitantes de la propia Comunidad, se veía venir lo ocurrido y eso es que en el mes de febrero perdemos el 84,6 % de las pernoctaciones y el 86,6% de los viajeros. En números la situación es muy llamativa puesto que hace un año llegaron a Ávila casi 22.000 viajeros que pernoctaron en casi 32.500 ocasiones y ahora son 2.936 y 4.988 respectivamente. Es destacable que las cifras con las que estamos comparando la situación actual son previas a la pandemia y cuando aún no se había decretado el estado de alarma.

De ahí que claramente entonces, en febrero de 2020, la oferta turística para acoger a los visitantes fuera mucho mayor que ahora, pues hemos empezado 2021 con hoteles que siguen cerrados o que igual no vuelven a abrir. Una situación que además afecta sobremanera al empleo. Hace doce meses en los hoteles de la ciudad trabajaban 332 personas según el INE, un año después son 106. El 70%, en números redondos, no está en su puesto de trabajo. Lógico. Viendo que de 40 hoteles abiertos hemos pasado a 25 (-37,5%), que las plazas se reducen casi en la misma medida, un 38,6% al pasar de 2.771 a 1.703 y que las habitaciones son hoy 853 frente a las 1.396 de febrero de 2020 (un 39% menos).

