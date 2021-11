La Junta descarta nuevas medidas sobre la pandemia

La Junta de Castilla y León no decretará, durante el próximo Consejo de Gobierno, que se celebrará este próximo jueves, nuevas medidas sobre la pandemia de COVID-19, tal y como reseñó esta mañana el vicepresidente del Gobierno autonómico, Francisco Igea.

En declaraciones ofrecidas a los medios en los instantes previos a su participación en la entrega de los premios del quinto Concurso de Datos Abiertos de la Junta, Igea señaló que el crecimiento de casos "es muy lento" y que en los últimos días la Consejería de Sanidad no ha registrado "ningún crecimiento exponencial".

Recordó, en todo caso, que los días de fin de semana "son distintos" porque no se registra el mismo número de casos y matizó que este 2 de noviembre "a todos los efectos es un lunes" tras el puente por la festividad de Todos los Santos, por lo que habrá que esperar "cómo va esta semana".

Pero, no obstante, y dado que lo ocurrido en los últimos días "en principio no parece preocupante, dentro de la tendencia al incremento que ha habido estas últimas semanas", el Gobierno autonómico no tomará ninguna nueva decisión "a este respecto" en el Consejo de Gobierno del jueves.

"Sin incidencias" en la campaña de vacunación

También apuntó Igea que esta semana va a empezar la inoculación de la tercera dosis de la vacuna frente al COVID-19 a la población mayor de 70 años de la Comunidad, que se llevará a cabo junto con la campaña de vacunación de la gripe.

"Se van a hacer los llamamientos y la evolución de la campaña de vacunación, en principio, se ve sin incidencias" desde el Gobierno autonómico, tal y como apuntó esta mañana el vicepresidente de la Junta de Castilla y León.