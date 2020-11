Masiva concentración en Ávila contra el decreto de la Junta

'Disculpen las molestias nos están aniquilando', 'Esto no es vocación, es explotación', 'Mañueco nos tienes hasta el zueco', 'No queréis profesionales, queréis exclavos', 'Del aplauso al látigo' o 'España vaciada de sanitarios' son algunos de los mensajes que mostraron los sanitarios abulenses en la concentración realizada este jueves frente al Hospital Nuestra Señora de Sonsoles para decir 'No al decretazo' de la Junta. Una protesta convocada por los seis sindicatos sentados en la Mesa Sectorial de Sanidad -Satse, CSIF, CESM, UGT, CCOO y SAE- para denunciar la "agresión" de la nueva normativa sobre los recursos humanos del sistema de salud y que tuvo una respuesta masiva en la capital abulense, tanto en el hospital como en centros de salud como el Ávila Sureste.

Provistos de las obligadas mascarillas y vestidos con batas y gorros o con ropa de calle, dado que varios profesionales acudieron a la llamada desde sus casas, los sanitarios intentaron guardar las distancias de seguridad en una concentración que desbordó las expectativas de los sindicatos, tal y como reconocían algunos de los representantes sindicales presentes en la cita. Médicos, enfermeros, celadores, auxiliares pero también técnicos, personal de administración o informática... más de 300 profesionales mostraron mensajes escritos en pancartas y, tras unos minutos de concentración, leyeron un manifiesto en el que se pidió la retirada inmediata del decreto que concluyó con un largo minuto de aplausos.

La enfermera María Jesús García fue la encargada de leer un texto consensuado en el que denunció la "pérdida de derechos abusiva y total" que supone el Decreto 2/2020, del presidente de la Junta, por el que se regulan las prestaciones personales obligatorias sobre los recursos humanos en el ámbito del sistema de salud de Castilla y León, al tiempo que se pidió "responsabilidad, respeto y seriedad para con los trabajadores de la sanidad y la población para garantizar la prestación de la asistencia sanitaria y la calidad asistencial a la ciudadanía". "Es una barbaridad imponer una agresiva movilidad geográfica forzosa; suprimir permisos, cambiar o doblar jornadas de trabajo o vulnerar el derecho a cuidar a nuestros familiares, es decir, amargar la vida de los profesionales sanitarios y obstaculizar la conciliación familiar y laboral, disponiendo de nuestro trabajo al antojo de la Gerencia de Salud", apuntó, para reclamar "propuestas positivas" y "animar el asentamiento de los profesionales en Castilla y León con mejores contratos, más incentivos y más facilidades para la conciliación", así como "unos mínimos derechos para poder afrontar con fuerza la atención a los usuarios". Porque, añadió, "no somos los malos, el malo es el coronavirus, y nosotros somos los que luchamos contra él en primera línea de batalla".