«El cambio generacional es clave para nuestro deporte»

Alberto San Segundo es un firme candidato a presidir la FACyL trayendo consigo una serie de novedades para la evolución de un sector muy atractivo dentro de la provincia abulense. San Segundo llegaría para ocupar un cargo que lleva 22 años presidido por el mismo equipo, una situación que quiere cambiar, buscando nuevos objetivos, como la regeneración, el desarrollo y la modernización de un campo deportivo que busca hacerse un hueco en el panorama nacional.

¿Cuál es el motivo que te ha hecho presentarte a presidir la Federación de Automovilismo de Castilla y León?

Básicamente es matar ese gusanillo de una cosa que he tenido desde hace tiempo en mente, pero si algo desde luego ha hecho que me atreva a presentarme a esas elecciones ha sido el apoyo recibido desde la Federación Española de Automovilismo. Me he visto respaldado por parte de este organismo y eso me genera una confianza para seguir adelante con este proyecto que requiere tanta implicación. También creo que puedo aportar algunas cosas que a día de hoy faltan. Para mí es fundamental el creer que puedo ayudar a que esto mejore, sin ese pensamiento nunca hubiera planteado esta candidatura. Si me presento es porque creo que el que yo llegue a la presidencia es beneficioso para el desarrollo de pilotos, eventos y la competición en general.

¿En qué crees que puede mejorar a día de hoy la FACyL?

Pues a raíz de lo que comentaba antes, creo que ese cambio generacional va acompañado de algunas cosas nuevas, como por ejemplo la actualización de nuestra federación en cuanto a redes sociales y a la promoción que estas nos pueden aportar. A día de hoy por estos medios se genera gran parte de la publicidad y promoción de eventos como los nuestros, es por eso que quiero potenciar mediante soportes como YouTube, Facebook o Twitter una serie de contenido mucho más accesible y fácil para darnos a conocer, ya no solo en Castilla y León, sino también en otras comunidades y por qué no en otros países.

¿Cuáles son tus prioridades en caso de salir elegido?

En primer lugar, y siento ser repetitivo, creemos que es importante un desarrollo dentro de los campos de la promoción y las redes sociales. También me gustaría fomentar un deporte en nuestra comunidad mucho más profesionalizado y mucho más avanzado en cuanto al desarrollo de futuras promesas. También quiero potenciar los puntos fuertes de cada provincia. Por ejemplo, en León y Ávila existen la mayor parte de los rallies de circuito urbano de nuestra comunidad y sin embargo, en otras localidades como Valladolid o Burgos tienen un acceso mucho más fácil a lo que son circuitos cerrados. Por lo tanto, quiero seguir potenciando esas virtudes de cada provincia para poder crear unos campeonatos más competitivos, y a su vez, para conseguir ese extra de competitividad. También me gustaría atraer a nuestras competiciones a pilotos de otras comunidades para aumentar el nivel y que así el desarrollo de nuestros pilotos sea mayor.

¿Qué te gustaría ver cuando acabe tu mandato en caso de salir elegido?

Pues en este caso concreto tengo una idea que me encantaría que se llevase a cabo desde hace mucho tiempo. Para hacernos una idea, León y Ávila como te decía son las dos provincias con un poderío en cuanto a clubes mayor a las demás, y me encantaría que todos estos clubes de ambas provincias dejasen de trabajar de forma individual y se uniesen para desarrollar una competición de forma colectiva mucho más potente, mucho más barata en cuanto a los gastos, y mucho más atractivo al público. Creo que si unimos fuerzas conseguiremos dar un paso muy grande hacia lo que yo quiero lograr como presidente.

¿Qué puntos fuertes crees que tiene tu programa electoral?

Pues sobre todo creo que es importante esa modernización que traemos y también esa mentalidad de fomentar nuevos pilotos y una competición mejor en nuestra comunidad. En general nuestro programa intenta satisfacer a todos los ámbitos de la competición. Creemos que es el momento de un cambio y desde luego creemos que nosotros estamos cualificados para hacerlo. De todas maneras, si cualquier persona quiere conocer mejor lo que nosotros proponemos en nuestra web puede encontrar toda la información detallada al respecto, www.albertosansegundo.com.

¿Crees que Castilla y León de cara a las competiciones de automovilismo tiene potencial para ir a más?

Desde luego, tanto por la cercanía a muchas otras comunidades, como por nuestra geografía y nuestras carreteras, los rallies de Castilla y León pueden adquirir un atractivo enorme. También existe una gran cantidad de pilotos jóvenes con un gran potencial. A su vez creo que hay una gran afición por este deporte en nuestra comunidad, y que si de alguna forma conseguimos generar ese atractivo hacia lo que hacemos conseguiremos dar un salto de calidad para colocarnos en un escalón más arriba.

¿Qué crees que puede aportar tu experiencia como piloto a esta nueva etapa?

Yo creo que es algo fundamental. Llevo compitiendo 25 años y en 5 de ellos he sido campeón autonómico. Creo que todos esos años y esos títulos me han otorgado un conocimiento del ambiente automovilístico y de las diferentes competiciones y ubicaciones de la comunidad que considero que hace que comprenda las necesidades de nuestros profesionales y nuestras competiciones, y sobre todo la forma de satisfacerlas. Es interesante también el concepto de regeneración que trae consigo mi situación, ya que soy una persona que a día de hoy sigue en activo de la competición, y eso me hace comprender de una forma digamos interna las necesidades del organismo. Creo que mi llegada a la presidencia supondría un cambio generacional que puede ser muy beneficioso para el desarrollo del deporte en nuestra comunidad.