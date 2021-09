Christian echa el candado

Sabía el Real Ávila que en El Montecillo tocaría sufrir para sacar algo positivo. «En unas fases hemos sufrido y en otras hemos gozado de buenas ocasiones. Un partido para que, al menos uno de los dos equipos no hubieran dejado el marcador a cero» se sinceraba Borja Rubiato al final de un duelo en el que el 0-0 fue la nota ‘discordante’ tras lo visto sobre el césped. No acertó el Real Ávila con las que tuvo para abrir su cuenta particular y contó con la labor de Christian bajo palos para evitar que la Arandina abriera la suya. Porque el ex de la Gimnástica Segoviana fue un muro, en especial en la primera mitad, en el que se estrellaron los de Álex Izquierdo y en concreto Ayoub. El delantero, fichaje de verano procedente de La Granja, fue el autor de las mejores ocasiones de los ribereños. Se las vio con Christian, que por segundo partido consecutivo supo mantener la portería a cero.

Sólo el Almazán, curiosamente el próximo rival de los encarnados en el Adolfo Suárez (18,00 horas), sabe lo que es no haber recibido un gol en contra –Atlético Tordesillas también pero sólo ha disputado un partido– pasadas las dos primeras jornadas. Un partido donde los delanteros examinarán a Christian y Alberto, en estos momentos, los dos guardametas más en forma.

Segunda jornada consecutiva puntuando para los encarnados pero toque de atención tras el paso por El Montecillo de Borja Rubiato.Porque lo que pasó ante el Ribert, cuyos primeros minutos en el Adolfo Suárez hicieron dudar a los encarnados, ocurrió en Aranda. «Tenemos que salir mucho más enchufados. Regalamos la primera parte. En la segunda parte salimos mejor». Se repite el guión visto en la primera jornada. Los de Rubiato van de menos a más en los partidos. «Todo nace de tener más pausa, de creérnoslo».Quiere Rubiato que los suyos tengan personalidad sobre el césped, otra mentalidad.

Sigue puliendo su proyecto un Real Ávila, que se instala en la zona alta de la clasificación después de dos jornadas disputadas y cuatro puntos en el casillero. A dos –6– está un Almazán que ha respondido a la perfección a las exigencias de un calendario que le llevaba en este arranque con el Atlético Astorga (0-1) y el Mirandés B (2-0). Los de Diego Rojas han comenzado con mucha fuerza este curso.