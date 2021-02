Los demócratas: "Los asaltantes creían seguir órdenes de Trump"

La acusación demócrata en el 'impeachment' contra Donald Trump que se está llevando a cabo en el Senado de Estados Unidos ha centrado este jueves sus argumentos en la idea de que los asaltantes actuaron creyendo que "seguían órdenes directas" del expresidente.

"Realmente creían que toda la intrusión fue por orden del presidente, y lo sabemos porque lo dijeron", ha recalcado la representante demócrata por Colorado, Diana DeGette. "Estaban siguiendo sus instrucciones".

DeGette ha abierto el tercer día de juicio político contra Trump, citando algunas de las proclamas con las que la turba se desgañitó en su incursión en el interior del Capitolio el pasado 6 de enero, como "nuestro presidente nos quiere aquí", o "esperamos y recibimos órdenes de nuestro presidente".

"Estamos luchando por Trump", ha citado DeGette, antes de recordar también como algunos de los abogados de los más de 200 detenidos por esos actos han argumentado cómo sus clientes creían que el expresidente "les habían dicho que lo hicieran".

Es el caso de Jacob Chansley, conocido como el 'chamán de QAnon', quien acudió al asalto ataviado con pieles y cuernos, y quien tras ser detenido aseguró que había sido "invitado por el presidente", declaraciones similares a las expresadas por Dominic Pezzola, miliciano de la ultraderecha de Proud Boys, quien también sintió que Trump les había "invitado" a acudir hasta allí.

Al igual que en los días anteriores, la acusación ha ilustrado todas sus pruebas con vídeos de lo ocurrido aquel día. En esta ocasión han vuelto a mostrar imágenes de Trump llamando a la acción a sus seguidores y recordando las palabras de apoyo que dio durante el primer debate electoral a los Proud Boys.

"Nosotros, humildemente, le pedimos que se condene al presidente Trump por el crimen del que es abrumadoramente culpable. Porque si no, si pretendemos que esto no sucedió, o peor aún, si lo dejamos sin respuesta, ¿quién puede decir que no volverá a suceder?", ha expresado como alegato final otro de los encargados de la acusación, el representante demócrata Joe Neguse.

Por su parte, el principal encargado de la acusación, Jamie Raskin, ha cerrado destacando el "esfuerzo" que han realizado "para exponer cada hecho de la manera más objetiva y honesta posible", confiando en que ahora la defensa centre sus argumentos en "los hechos" y no incida en la constitucional del proceso, pues el Senado ya dirimió esa cuestión en la primera sesión.

Se espera que a partir de este viernes sea los abogados de Donald Trump quienes presenten sus argumentos antes de dar paso a las preguntas por parte de los senadores de los partidos a una y otra parte. Después la acusación y la defensa debatirán sobre la necesidad de presentar testigos, aunque le corresponderá luego al Senado validar cualquiera de la decisión que se tome en ese sentido.

Posteriormente se dará paso a los argumentos y alegatos finales, a continuación la deliberación de los senadores y finalmente la votación que designará si Trump es culpable o sale absuelto.

El lado demócrata ha recurrido estos días a "impactantes" e "inéditas" imágenes de lo sucedido durante el asalto para intentar convencer a algunos de los 44 senadores que el lunes votaron a favor de declarar inconstitucional este segundo juicio político al que Trump se enfrenta en menos de un año.

Los seis apoyos republicanos que la acusación obtuvo en aquella sesión se antojan insuficientes para poder declarar culpable al expresidente por "incitar a la insurrección", pues se necesita el aval de dos tercios del Senado.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha expresado este jueves que tal vez estas nuevas imágenes mostradas en el Senado "podrían hacer cambiar de idea" a algunos de estos republicanos.