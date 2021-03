El PP urge que la Universidad de la Policía esté en Ávila

El Partido Popular ha presentado en el Congreso una Proposición No de Ley relativa a la urgente creación del Centro Universitario de la Policía, y que se ubique en la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Así lo anunciaron este miércoles en Ávila la diputada popular por Ávila, Alicia García, y la portavoz popular de la Comisión de Interior en el Congreso, Ana Vázquez, y el portavoz adjunto Carlos Rojas. Los tres diputados nacionales populares, junto con el secretario general del Partido, Juan Pablo Martín y la senadora Patricia Rodríguez, mantuvieron una reunión con responsables de las cinco organizaciones sindicales de la Policía, con los que analizaron la situación de la Policía Nacional, sus reivindicaciones y la propuesta que se está formulando desde el Partido Popular.

La diputada abulense denunció que tanto el presidente Pedro Sánchez, como el ministro de Interior, Grande Marlaska pretenden ubicar el Centro Universitario de la Policía en el complejo policial de Carabanchel, en vez de crear su sede en la Escuela Nacional de Policía. «Hemos oído en reuniones en el Congreso de Diputados y hoy también en esta sala que el Gobierno, Marlaska y Sánchez, tienen la intención de que el Centro Universitario de Formación del Cuerpo Nacional de Policía no se ubique en Ávila, sino llevarlo a Carabanchel. Exigimos un cambio radical en esa decisión que según parece ya está tomada. Queremos que la Universidad de la Policía Nacional esté en Ávila y por ello hemos presentado hoy a los sindicatos de la Policía que este centro se ubique en Ávila y en el mejor sitio posible, la Escuela nacional de Policía», comentaba Alicia García mientras indicaba también que «no podemos tolerar que se desgaje esta formación de la Escuela Nacional de Policía y se desprestigie de alguna manera, perdiendo fuerza el Centro Universitario de la Policía Nacional, que debe estar vinculado a la ciudad de Ávila y tiene que estar en la Escuela Nacional de Policía». «Así también nos lo han pedido los sindicatos –prosigue la diputada abulense– y así lo hemos pedido al Gobierno de España a través de una iniciativa parlamentaria que firmamos los que estamos en esta mesa junto con nuestra portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra para que el Centro Universitario de formación de la Policía Nacional esté en la ciudad de Ávila y más concretamente en la Escuela de Policía».

Aclara la diputada por Ávila del PP todo tiene una explicación: «Si observamos los presupuestos generales del Estado, este gobierno presupuestó 100.000 euros para reformar la Escuela Nacional de Policía. Ya tenían en ese momento la intención de que la Universidad de la Policía Nacional no se ubicara en Ávila y llevarla a Carabanchel». Recordó también García que el PP de Ávila a través del Congreso presentó una enmienda a estos presupuestos para que la Escuela Nacional de Policía tuviera un presupuesto para el año 2021 de casi cinco millones de euros. «Porque considerábamos que era imprescindible acometer una serie de reformas, reforzar la seguridad, para precisamente que la Escuela Nacional de Policía acogiera la Universidad de la Policía Nacional». Comento que no salió adelante porque los partidos del Gobierno no aprobaron la enmienda.

apoyo a la policía. Carlos Rojas, indicó que en la reunión con los sindicatos policiales han querido mostrar todo el apoyo del PP a la importante labor que vienen desempeñando. «Ellos están velando por el principio de legalidad, por los valores constitucionales y merecen todo el apoyo del mundo. Lo que es increíble es que desde el Gobierno no se apoye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esto da una imagen del Gobierno que tenemos, un Gobierno que da la espalda a los ciudadanos y que cuendo las cosas se ponen complicadas como está ocurriendo en Cataluña, no apoya a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y esto es algo reprobable que denunciamos desde el Partido Popular». Rojas señaló que en la reunión con los sindicatos policiales también se habló «de la futura Ley de Retribuciones que se está planteando desde el Partido Popular, de las mejoras importantes para la Escuela Nacional de Policía y de esa Universidad de la Policía Nacional, que debe estar en Ávila».

La portavoz popular de Interior en el Congreso, Ana Vázquez, recordó que ella fue ponente en el año 2015 de la Ley del Cuerpo Nacional de Policía, donde se establecía que había que crear un Centro Universitario de la Policia Nacional «porque la Ley estableció un requisito diferente para el acceso a la Policia Nacional que en vez de EGB, se empezaba a exigir Bachiller. Eso conllevaba que toda la gente que había entrado con EGB no podía promocionar. En la disposición adicional primera se recogía el crear el Centro Universitario. Se daba un espacio de cinco años en el que no se iban a exigir esas titulaciones hasta que se creara ese Centro Universitario de la Policía». Comenta la diputada que en el 2018, antes de la moción de censura, el PP hizo un borrador de Real Decreto en el que establecía que el Centro Universitario se crearía en Ávila para reforzar la Escuela, porque al mismo tiempo las infraestructuras de Ávila son las idóneas, incluso se dispone de terrenos suficientes para ampliar, cosa que en otros edificios de las policía no se podía ampliar. El Gobierno no hizo el desarrollo del Real Decreto para crear el Centro Universitario. Pasaron cinco años y en este momento hay una parálisis porque nadie que tenga esas titulaciones puede ascender ni promocionar dentro del Cuerpo Nacional de Policía, porque no se les han facilitado las titulaciones”.

Comenta Ana Vázquez que las alarmas saltaron la semana pasada cuando “los sindicatos policiales nos informaron en el Congreso, que les habían anunciado que debían abandonar la zona de Carabanchel donde se encuentran sus sedes antes del mes de junio, porque el ministro Marlaska pretende ubicar allí el Centro Universitario de la Policía. Alicia se puso manos a la obra, comenzó a llamar a los sindicatos e hicimos esta iniciativa, porque como decía Alicia, no me puedo permitir que ese centro se vaya de Ávila porque es el desmantelamiento poco a poco de los servicios de seguridad y de la Escuela de Ávila».

trabajo del psoe. El PSOE, a través de su secretario general, Jesús Caro, ha manifestado a este periódico que llevan meses trabajando en ese proyecto y que existe el compromiso por parte del Gobierno y de la Dirección General de la Policía para que la sede de este centro universitario sea la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Prueba de ello, explica Caro, es que el pasado 30 de diciembre en una comparecencia de Francisco Pardo Piqueras, director general de la Policía, ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados este ponía de manifiesto, como se recoge en el acta de la sesión, que «el centro Universitario de la Policía Nacional tendrá su sede principal en la ciudad de Ávila y dispondrá también de las instalaciones del Centro de Altos Estudios Policiales de Carabanchel, en Madrid». Añadió Pardo Piqueras que contará «con presupuesto propio y gozará de autonomía económica y financiera». Comentaba también el director general el pasado 30 de diciembre ante la Comisión de Interior que «el nuevo Centro Universitario de la Policía Nacional potenciará el nivel universitario en el marco del sistema educativo español» y añadía entonces que «ya está prácticmente ultimado el primer borrador del Real Decreto de creación del centro universitario, que se adscribirá, mediante correspondientes convenios, a la universidad pública, con la finalidad de impartir aquellas enseñanzas universitarias oficiales que acuerde el Ministerio del Interior, en función de las exigencias del ejercicio profesional de la Policía Nacional».