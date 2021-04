Nuevas citas de vacunación en Ávila y en Arenas de San Pedro

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila organiza este jueves en el hospital Provincial la vacunación para las personas nacidas en 1952 de los municipios de las zonas de San Pedro del Arroyo, Muñico, Muñana, Burgohondo, Las Navas del Marqués y la ciudad de Ávila. Y el viernes, en el polideportivo Jesús Navarro de Arenas de San Pedro, la vacunación de los nacidos en 1952 y 1953 de los municipios de las zonas básicas de salud de Arenas, Candeleda, Lanzahíta y Mombeltrán. Estos llamamientos están dirigidos a la población con tarjeta sanitaria de Sacyl, mutualistas y desplazados

En el Hospital Provincial de Ávila, el jueves se vacunará según el siguiente orden:

-9:00 a 10:00 horas: enero

-10:00 a 11:00: febrero

-11:00 a 12:00: marzo

-12:00 a 13:00: abril

-13:00 a 14:00: mayo

-14:00 a 15:00: junio

-15:00 a 16:00: julio

-16:00 a 17:00: agosto

-17:00 a 18:00: septiembre

-18:00 a 19:00: octubre

-19:00 a 20:00: noviembre

-20:00 a 21:00: diciembre

En el caso de Arenas de San Pedro, el horario de vacunación será de 9:00 a 14:00 horas:

-9:00 a 10:00 horas: enero y febrero

-10:00 a 11:00: marzo, abril y mayo

-11:00 a 12:00: junio, julio y agosto

-12:00 a 13:00: septiembre y octubre

-13:00 a 14:00: noviembre y diciembre.

Los convocados deben acudir con DNI y tarjeta sanitaria o tarjeta de mutualista. Si no pueden ir en esa fecha, no hay que llamar por teléfono a su centro de salud puesto que se informará de próximas convocatorias. No deben acudi las personas que se encuentren en cuarenta o aislamiento, si han pasado la infección covid en los últimos seis meses, si ya están vacunadas ni pacientes considerados de alto riesgo según la estrategia de vacunación, que serán citados individualmente.

Durante estos días se está procediendo a vacunar en diferentes puntos, este lunes en Arenas de San Pedro y como próximas citas, el miércoles en Sotillo de la Adrada, el jueves en la capital y Arévalo y de nuevo en Arenas el viernes, con diferentes grupos de edad según las convocatorias.