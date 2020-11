Una liga para los más sólidos

Siete años y unas decepciones después, el Atlético ya no es aquel conjunto de futbolistas que ponían cara de velocidad hasta para ir al baño. El proyecto se ha calmado pero, de una manera poco ‘cholista’, hay más sobriedad que alarde, más oficio que ayudas atropelladas... Una solidez brutal. Suficiente para esta Liga:el sábado se jugaba el partido de la jornada y no hubo partido. Se hizo lo que dijo el ‘Atleti’, pero se hizo de una forma que no requirió aspavientos, máxima intensidad o eso de «para ganar al Barça tendremos que estar al 100 por ciento». Bastó un poquito de ‘Atleti’, aprovechando un error, ni un 50 por ciento de lo que puede dar el equipo de Simeone, que venció el partido con el despliegue del Primera al que no le apetece jugar esa ronda copera ante un Tercera. Tan fácil que dejó muy mal parado al...

Barça: un desastre

Mientras va haciendo equipo, la temporada se le estropea casi definitivamente. Koeman es el encargado de meterle aguja e hilo a la regeneración de los ‘Pedris’, pero se le rompen los futbolistas (graves lesiones de Fati y Piqué, dos meses Sergi Roberto, etcétera), se le desmotiva Messi y se le cae el invento. El club, con una junta gestora interina, también sufre económicamente. Una situación desesperada que, en otras ocasiones, ha salvado el balón. ¿En ésta? A 12 puntos de la cabeza y a cuatro del descenso, esa es la fotografía de un pequeño gran desastre. De nada le vale que el Madrid (seis por encima) tampoco gane:la situación es tan desesperada que ni siquiera los tropiezos blancos consuelan en ‘can Barça’.

El cadáver

La contemplación de cualquier partido del Valencia es la de un cadáver negándose a que lo entierren. Estaba muerto y ganó en San Sebastián. Estaba muerto y le hizo un 4-1 al Real Madrid. Estaba muerto este domingo en Vitoria (2-0 a los 13 minutos) y terminó empatando el partido, incluso perdonando la victoria. Da gusto verle pelear en el año en que dueño y presidente desmantelaron el equipo.