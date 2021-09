El fútbol sala sobrevive con la Liga Zasport

La Liga de Fútbol Sala Zasport regresa. Año y medio después el balón volverá a rodar en las pistas abulenses en una temporada para sobrevivir, reactivarse y sacar adelante la competición a la espera de tiempos mejores. Lo hace con una evidente reducción de equipos y divisiones –20 equipos distribuidos en División de Honor y Primera División– pero si cabe con más ilusión que nunca. Porque tras un 2020 en el que hubo que suspender de manera abrupta la competición y una 2020-21 en la que se quiso pero nunca se pudo poner en marcha la temporada, vuelve la Liga Zasport con su IX edición y tras un periodo de tiempo que no ha sido sencillo para nadie, ni jugadores ni organización.

Porque el parón de la pandemia ha hecho mella. «Hay gente que en este año y medio no ha tocado un balón. Ha sido mucho tiempo. Algunos jugadores se han retirado por edad, por motivos laborales, por inactividad... Para muchos volverse a juntar ha sido complicado» comenta Jesús Zapatera, organizador de la competición. No es lo único. El deporte no es ajeno a la situación económica. «Algunos equipos han tenido problemas de patrocinio.Otros se han fusionado para salir adelante» señala en una temporada en la que 10 equipos competirán en la División de Honor y el resto en Primera División. Además, en este año y medio el Club Deportivo Barrios de Ávila puso sobre la mesa un nuevo proyecto de liga de fútbol sala que finalmente no saldrá adelante.

Nunca mejor es una temporada 2021-22 «para volver a arrancar todos, jugadores y organización, y para mirar a futuro, para ir a más» señala Zapatera en una competición que llegó a teber cerca de medio centenar de equipos distribuidos en cuatro divisiones. Esta vez serán 20 en una temporada que mantiene sus formatos de competición, Copa y Liga. El campeón de la División de Honor jugará el Campeonato Provincial desde el que se podrá acceder tanto al Campeonato de Castilla y León que organiza ACEFS–AsociaciónCastellanoleonesa de Fútbol Sala– como al Campeonato de España que desarrolla la CNFS, la Confederación Nacional de FútbolSala. Seguirá siendo la tarde de los sábados el día habitual de una temporada que se desarrollará en las pistas del Pabellón de SanAntonio y la Ciudad Deportiva.

Desde este mismo sábado, primera jornada.Será con mascarilla, porque el protocolo covid-19 para las competiciones aficionadas así lo manda. Una situación atípica pero a la que deberán acostumbrarse todos.

Ni Liga Opticalia ni Liga Barrios de Ávila

Una desaparece, la otra no sale adelante. El fútbol sala de Ávila se pone en marcha. Lo hace con la Liga Zasport y la Liga de Veteranos Pinturas Pinpocho, dos clásicos de este deporte. Desaparece la Liga Opticalia, que en los últimos años había encontrado en cerca de media docena de equipos su público habitual. No saldrá adelante la liga que quiso desarrollar el CD Barrios de Ávila, organizador de la Liga Pinturas Pinpocho, antiguo Pedro Pascual. No encontraron el apoyo de los equipos necesario para arrancar.