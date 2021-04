Los hosteleros piden la "mínima" limitación de aforo posible

Los hosteleros de Ávila han vuelto a salir a la calle, como cada martes, para exponer su crítica situación a raíz de las restricciones impuestas por la Junta para el sector. En esta ocasión el presidente de la Federación de Hostelería de Ávila, Fernando Alfayate, lamentó que a doce días del fin del estado de alarma "no sabemos ninguna norma de las que nos van a imponer las autoridades", marco en el que pidió "las mínimas limitaciones de aforo posibles" porque "la población con más riego ya está vacunada". Además, y tras solidarizarse con los hosteleros de Arenas de San Pedro, Arévalo y Las Navas del Marqués, que se han visto obligados a cerrar el interior, con el caso especialmente "injusto" de Arévalo, Alfayate también criticó la arbitrariedad de la Junta en cuanto a sus propios criterios, al cerrar Arévalo con una incidencia acumulada de 150,75 (el límite era 150) y no bajar de nivel de riesgo a la provincia abulense "por un capricho suyo" cuando tendría números para iniciar la desescalada. "O se atienen a lo datos o no, que digan lo que quieren hacer", subrayó.

Desde la Federación de Hostelería Víctor Gómez animó a convocar debates con médicos y políticos al considerar que se está primando por parte de los segundos las campañas y "los sillones" en lugar de la situación sanitaria."Les importan poco los ciudadanos y las vidas, esto es muy grave", señaló.

El secretario de la federación, Alberto Rosado, también arremetió contra el Gobierno de la Junta por el abandono al sector. "Con esta forma de gobernar estamos abogados al cierre antes e que lleguen las prometidas vacunas", lamentó.