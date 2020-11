Pocas esperanzas de solución tras la reunión con Igea

La Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León mantuvo el lunes por la tarde una reunión con el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea y con titulares de otras consejerías y ha querido aportar su visión del encuentro. Durante la reunión aseguran que no se ha fijado una fecha para la reapertura de sus negocios pues si bien la intención es hacerlo el 4 de diciembre cuando expiren las actuales restricciones lo cierto es que esa reactivación dependerá de la evolución de la pandemia. Por tanto, afirman desde la confederación que «no se ha llegado a ningún acuerdo con el Ejecutivo Regional» y que la apertura está «supeditada a la mejoría de la cifra de contagios».

En un comunicado apuntan que Igea ha solicitado un informe económico en el que se detallen las ayudas directas que requiere el sector y que se abordará en la siguiente reunión. Al mismo tiempo, «se ha comprometido a estudiar las ayudas para los alquileres y para las hipotecas relativas a los negocios de hostelería».

Así las cosas estiman que el resultado de esta reunión «no puede ser, de ningún modo satisfactorio para el sector ya que las expectativas que manteníamos, se han visto desvanecidas tras la reunión mantenida».

Ante ello, apuntan que la Confederación Regional, «se pone a trabajar de manera inmediata para realizar entre las nueve provincias un estudio pormenorizado de las necesidades y reivindicaciones del sector, que estos momentos se encuentra en una situación límite y que, después del encuentro mantenido, alberga pocas esperanzas de solución».

Concluyen asegurando que «la Junta de Castilla ha entendido las reivindicaciones de la hostelería aunque no tomará decisiones de apertura hasta que no exista un escenario más positivo en base a la bajada de los niveles de contagio. La Junta mantiene su intención de conceder las ayudas directas, contando con el sector para ver el criterio a seguir a la hora de conceder las ayudas de una forma justa». Habrá que esperar.