Sonorama devuelve las entradas de 2020 por "incertidumbre"

Sonorama Ribera anunció hoy la devolución del importe de las entradas adquiridas para la edición de 2020 a todos aquellos que las mantuvieron a la espera de saber en qué formato se celebraría este años. Desde la organización aseguran que se ha tomado esta decisión ante la “situación de incertidumbre”, que les exige actuar “con cautela”.

A través de un comunicado recogido por Ical, la organización del Festival señala que aquellas personas que decidan no devolver su entrada o bono, estos se convertirán automáticamente en entradas para la edición de 2022. Es precisamente en la edición de 2022 cuando Sonorama Ribera celebra su veinticinco aniversario, por lo que esperan poder celebrarlo con el público del festival “por todo lo alto”. Asimismo aseguran al público que recibirán un “regalo muy especial” con el que quieren agradecer su fidelidad.

El próximo 1 de abril, las personas que compraron su entrada recibirán, en el mismo mail con el que realizaron la compra, un link en el que deberán pinchar para gestionar la devolución de su entradas. Este link estará activo hasta el día 20 de abril. En caso de que el día 1 los usuarios no reciban este correo, deberán escribir a info@ayudaeventos.com

Para aquellos que compraron sus entradas físicas, Sonorama Ribera señala que les informarán a través de sus canales de comunicación el lugar al que tendrán que acudir para la devolución. Asimismo recuerdan que las entradas que no se devuelvan, solo son válidas para la edición de 2022, no para la de 2021, y el precio de salida de 2022 será de 75 euros. El importe del servicio de la zona de acampada se devolverá automáticamente y no será válido para más adelante. Para aquellos usuarios de la opción Glamping, el proveedor del servicio contactará directamente con ellos.