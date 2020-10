El acelerador se comprará durante las obras del búnker

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, confirmó que la compra del acelerador lineal para la puesta en marcha del servicio de radioterapia en Ávila se realizará mientras se llevan a cabo las obras de construcción del búnker, aunque no quiso poner una fecha específica para ello.

Tampoco lo hizo para el inicio de las obras en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles en cuanto a la adaptación necesaria para poner en marcha la unidad satélite de radioterapia. Aún así es de suponer que no debería prolongarse mucho en el tiempo teniendo en cuenta que este miércoles finalizaba el plazo de presentación de ofertas para las empresas interesadas en realizar las obras que incluyen el búnker.

Las obras fueron licitadas por 1,6 millones de euros a finales del pasado mes. Se trata de un paso definitivo para que Ávila pueda contar con la tan demandada unidad satélite que dará servicio de radioterapia a pacientes con cáncer que ahora se tienen que desplazar a otros lugares, principalmente a Salamanca. Estas obras se realizarán en el espacio de los antiguos archivos del hospital.

Más allá de no dar fechas específicas, Verónica Casado quiso dejar claro que el proyecto sigue adelante «y no se va a parar de ninguna manera».