«Me gustaría dar un nuevo uso a lo que fue una discoteca»

Laura Álvarez (Madrid, 1972?) es una mujer de trato agradable y conversación fluida que siempre está disponible. Quizá debido a su vocación periodística frustrada a medias, quizá debido a su profesionalidad, probablemente a ambas razones. Lleva casi seis años como gerente del centro comercial El Bulevar, tiempo suficiente para que desde ese observatorio privilegiado que es su puesto de trabajo haya comprobado que Ávila es una ciudad «con mucho potencial y mucho talento» que, sin embargo, «no acaba de despegar» como sí lo han hecho capitales similares como la vecina Segovia, que ella conoce bien porque trabajó en esa provincia durante un tiempo. Pese al golpe que la pandemia y sus nocivos efectos sobre la economía han supuesto para las expectativas de una ciudad que ya antes se encontraba «al ralentí», ella se muestra optimista respecto a lo que ha de venir. Eso sí, deja bien claro que el futuro de Ávila depende de la implicación de «todos»: ciudadanos de a pie, empresas y Administraciones.

Con la reapertura de los cines Estrella, que se produjo este viernes, el centro comercial ha retomado al completo su actividad habitual después de que quedara sin efecto el último cierre decretado por la Junta de Castilla y León para este tipo de instalaciones con el propósito de frenar la expansión de la tercera ola de la pandemia, un cierre que se prolongó durante un mes y medio y que es ya el tercero que sufre El Bulevar desde que en marzo de 2020 se declaró el primer estado de alarma. «Ha sido un año duro, pero tras esta última reapertura lo que veo es que los comerciantes están muy contentos, estamos todos animados porque creemos que ya no habrá más cierres, a lo mejor soy demasiado optimista, pero es mi forma de ser», confiesa Laura Álvarez que, no obstante, prefiere argumentar su afirmación. «A estas alturas, todos conocemos a muchas personas que o bien han pasado ya la enfermedad, o bien han sido vacunadas, es decir, a pesar de todo las cosas avanzan y el horizonte que yo veo es bueno, quizá esté equivocada, pero hay que tener esperanza para poder seguir adelante».

¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza sobre Ávila?

El chuletón de El Rancho.

¿Qué es lo que más le gusta de Ávila?

Las vistas de la Muralla desde el Lienzo Norte.

¿Y lo que menos?

Lo mal que hablan los abulenses de su gran ciudad. Deberían sentirse mucho más orgullosos de su historia, de lo que tienen y de lo que puede llegar a ofrecer su ciudad. Son demasiado críticos.

Un lugar para perderse …

Pasear por la ciudad, en concreto la calle de la Muerte y la Vida, que te transporta a otra época.

Un recuerdo de la infancia...

Yo estaba predestinada a acabar en Ávila. A mis padres siempre les gustó mucho esta zona, a lo mejor porque mi padre siempre fue de buen comer. Y de aquellas visitas familiares a Ávila tengo una foto en la que aparezco yo de niña, con seis o siete años, vestida con un peto vaquero y saludando como un militar en la que se ve la Muralla de fondo. Se me ve muy feliz y tengo mucho cariño a esa fotografía.

Un personaje o persona abulense que le haya marcado o al que admire ...

Tengo una persona muy cercana a la que admiro porque me ha enseñado muchísio. Es Jesús Jiménez Durán, el jefe de Mantenimiento de El Bulevar. Es abulense en todo su ser, pero además es muy serio, en ocasiones puede parecer tosco en el trato, pero es muy sencillo, muy leal, muy trabajador y lo que más me gusta de él y por lo que le estoy muy agradecida es que tiene un conocimiento de la ciudad como pocas personas porque está en entornos muy representativos de Ávila y eso hace que tenga un criterio para mí muy valioso. Además, él lleva en el centro comercial desde que estaba construyéndose, lo conoce muy bien y El Bulevar tiene mucho de Jesús porque él ha participado en muchas de las decisiones de su puesta en marcha. Yo le pido consejo a diario, no solo a nivel técnico, también a otros niveles. No es un jefe de mantenimiento al uso, es mucho más, yo diría que es un asesor. Le tengo mucho que agradecer y es para mí una persona muy importante del equipo. Sin él se me haría muy difícil.

El mayor cambio que necesita Ávila es...

Mejorar el transporte y la movilidad de la ciudad. Lo que más necesita Ávila es una buena comunicación con otras ciudades, no solo con Madrid. Con que los abulenses pudieran ir a trabajar a Madrid sin tener que pagar el peaje o tener que sufrir la hora y pico de tren que sufren, ya sería suficiente para que muchos jóvenes no tuvieran que plantearse irse de aquí. También creo que si a Ávila no vienen muchas empresas es por las dificultades que presenta aquí el transporte y la logística. Ya no hablo de grandes empresas, me refiero a cualquier pyme que tenga que transportar sus mercancías, a las que les resulta muy costoso porque su conexión con Madrid es una autopista de peaje. Yo lo sufro porque yo vivo en Madrid y voy y vengo todos los días.

Y Ávila tiene que mantener ...

La forma de ser de sus ciudadanos: humildes, trabajadores esforzados, rigurosos, exigentes, serios. Eso no se puede perder porque es lo que al final una ciudad tire para adelante.

¿Qué le parece la ciudad hoy día?

Necesita un impulso fuerte. Desde 2015 hasta 2020 la noté al ralentí. Mientras otras ciudades parecidas que conozco bien, como Segovia, pegaban ese salto he notado que Ávila iba al ralentí. A ver si esta desgracia que estamos padeciendo todos nos sirve como revulsivo para pegarle un buen empujón a la ciudad porque materia prima tiene. Ávila tiene muchas posibilidades, el tema es ¿cómo? Yo creo que con que los abulenses sigan apostando por su ciudad y no se vayan `porque es un drama para Ávila que se marche el talento y que entre otros pongamos de nuestra parte será posible que la ciudad dé el salto. Empresas como la mía hace años que apostó por venir aquí.

¿Cómo ve Ávila en el futuro?

Es necesario que no solo las empresas, también los ciudadanos apuesten por su ciudad. Y también con un respaldo importante por parte de las Administraciones, no solo de la regional, también de la estatal, yo creo que Ávila puede salir adelante. Hay muchísimos proyectos de los que llevo escuchando desde que llegué en 2015 que siguen estando ahí dormidos y hay que sacarlos adelante de una vez por todas. Aquí hay materia prima, hay talento, hay historia, hay terreno y hay voluntad, pero es necesario pegarle un empujón a Ávila entre otros y que despegue de una vez por todas.

¿Qué puede aportar a la ciudad?

Mi tiempo y mi vida. Siendo sincera, en este último año he pensado muchas veces en tirar la toalla e irme porque para mí supone un esfuerzo tener que desplazarme aquí todos los días, dado que mi familia vive ya en Madrid. Pero creo que en el proyecto que tenemos aquí en Ávila y creo en la ciudad. También creo que tengo todavía mucho por hacer en el centro comercial El Bulevar y, por ende, en la ciudad.

