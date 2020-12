Los ERTE y las ayudas a autónomos se extenderán hasta verano

Tras varias prórrogas de los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE ) y de las prestaciones a autónomos hasta el próximo 31 de enero, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, avanzó ayer que las medidas de «hibernación, de protección» -como los ERTE o las ayudas a emprendedores- se van a mantener durante el próximo semestre del año evitando así mayores ajustes en el empleo.

Escrivá apuntó que «obviamente» va a haber reestructuraciones de empleo en algunos sectores pero viendo «lo que ha ido ocurriendo hasta ahora» hay «razones para ser optimista» y que, de forma agregada, dado que el sistema de «protección, de hibernación, está funcionando» siga manteniendo el tejido productivo «intacto» y también el empleo.

«Va a haber ajustes de plantilla en los próximos meses, pero el número de los ERTE que pasarán a ser expedientes de regulación de empleo (ERE) será «menor de lo que se dice», subrayó.

«Lo vamos a seguir manteniendo en el próximo semestre del año» y hasta principios de verano, cuando «se tenga una inmunidad de la mitad del rebaño» y se vuelva a una situación de normalidad, ratificó.

«Va a haber algunos ajustes, seguro, pero va a ser menor de lo que se dice», valoró el titular socialista, que destacó el papel que han tenido los ERTE en los «positivos» datos de empleo de los pasados meses de octubre y noviembre.

Sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), Escrivá reconoció que no se va alcanzar «ni de lejos» el objetivo inicial de llegar a 850.000 hogares, actualmente los están recibiendo 160.000, y se han denegado un elevado volumen de los 1,2 millones de expedientes recibidos.

Señaló que muchos de esos expedientes denegados han sido por niveles de renta y patrimonio, más elevados de los planteados, otros por la definición de la unidad de convivencia y también por las dificultades para algunos perfiles.

Ante esta situación, añadió, se está evaluando con detalle qué puede fallar para hacer los ajustes necesarios en la norma.

Pocos despidos

En cuanto a las cifras del paro y afiliación del pasado noviembre -25.269 desempleados más y 31.638 nuevos inscritos en la Seguridad Social-, el ministro apuntó que el principal mensaje que extrae de esos datos es que las medidas puestas en marcha de protección de rentas y los distintos modelos de ERTE están funcionando «bien», porque no está habiendo despidos.

Para el socialista, este crecimiento de la afiliación se debe «fundamentalmente» a que hay sectores que siguen recuperándose y no se están viendo afectados por las restricciones administrativas, «al mismo tiempo que los que sí se están afectando tienen la posibilidad de acogerse a las distintas medidas de protección ofrecidas y no están teniendo necesidad de despedir».