Las matriculaciones de vehículos, por debajo de las de 2020

La suma de la crisis provocada por la pandemia, la incertidumbre de los consumidores ante la evolución de la crisis económica y la falta de semiconductores sigue haciendo mella en la venta de vehículos nuevos en la provincia de Ávila, al igual que sucede en el ámbito nacional. Según las cifras elaboradas por el Instituto de Estudios de Automoción (IEA) a partir de la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), las matriculaciones de turismos y todo terreno continúan a la baja en Ávila, tanto en lo que se refiere al mes pasado como en el acumulado del año y siempre en comparación con el mismo mes del año 2020, un periodo, por cierto, en el que la venta de vehículos ya se resintió por la irrupción de la covid.

En concreto, en el acumulado de lo que va de año se registran 1.053 matriculaciones de vehículos en la provincia de Ávila, un 3% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se alcanzaron las 1.086, y eso que los concesionarios estuvieron cerrados durante un tiempo por el confinamiento. Entre enero y septiembre de este año el canal de particulares retrocedió cerca de un 10%, al quedarse en 709 unidades vendidas frente a las 786 de un año atrás. No obstante, las empresas demandaron 343 vehículos nuevos por los 300 de un año atrás, un aumento del 14,3% que, con todo, no pudo compensar la caída del consumidor particular, que sigue mandando en el mercado en lo que al volumen total se refiere.

El desplome de la provincia no fue un caso aislado y, de hecho, fue algo más moderado que el del conjunto de Castilla y León, que alcanzó el 6,3 por ciento, con un total de 16.595 turismos, por debajo de los 17.709 hasta septiembre de 2020. En España, eso sí, la cifra creció en un 8,8 por ciento, hasta las 647.955 unidades, frente a los 595.436 del período anterior, según recogió Ical.

Los datos referidos al mes de septiembre siguieron la misma línea en Ávila, la del descenso. Con 133 unidades vendidas ese mes, es un 3,6% menos que el volumen del noveno mes del 2020, cuando las matriculaciones se quedaron en 138. Aquí hubo caída tanto en el canal de particulares como en el de empresas, con porcentajes del 4,4% y el 2%, respectivamente. El consumidor particular volvió a liderar el mercado con 86 operaciones, frente a las 47 de las empresas.

El descenso de Ávila se quedó muy lejos de los experimentados en los ámbitos regional y nacional. Y es que las matriculaciones de turismos cayeron en Castilla y León un 32,8 por ciento en septiembre en comparación con el mismo mes de hace un año, dentro de la tónica general registrada por el conjunto del país, donde descendieron un 15,7 por ciento. En concreto, en septiembre se matricularon en la Comunidad 1.685 turismos, frente a los 2.507 de hace un año, y 59.641 en España, también por debajo de las 70.728 unidades del primer año de la pandemia.