Ana Rosa Quintana anuncia que tiene cáncer de mama

La periodista de Telecinco Ana Rosa Quintana ha anunciado este martes que padece un cáncer de mama y que se retira del programa durante un tiempo, que espera que no sea muy largo, porque requiere de un tratamiento intenso.

"Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada", ha dicho la presentadora durante la emisión de su programa.

Ana Rosa Quintana ha asegurado sentirse tranquila: "Soy una afortunada. Espero que todo tenga un final feliz". "Afortunadamente la investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama", ha apuntado, antes de recordar a todas las mujeres la importancia de no dejar pasar una revisión médica.

"Sé que me voy a curar y que me queda un camino complicado (...) Esto es un bache, una prueba. Gracias de todo corazón", ha concluido la periodista.