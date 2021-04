La Junta confía en que el Gobierno cumpla ya la sentencia

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, mostró hoy su satisfacción por la sentencia del Tribunal Supremo que condena al Gobierno a abonar el IVA pendiente del mes de diciembre de 2017 y cifró en 182 millones de euros esta cuantía que, recordó al PSOE, representa seis veces más que los ingresos del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Igea, que esta mañana compareció junto a la consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, para presentar el programa ‘Reto Castilla y León Cibersegura’, espera que esta sentencia pueda convertirse “en un buen motivo” para que el Partido Socialista apoye en el pleno de mañana la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Además, también subrayó que hoy es “un gran día” para la Comunidad al poder disponer de un mayor presupuesto para afrontar proyectos de desarrollo y generar riqueza.

Por otra parte, el vicepresidente reconoció que aunque en la sentencia no se fija una cuantía exacta, el cálculo de la Junta, que en septiembre del pasado año interpuso un recurso contencioso-administrativo por la retención de estos fondos, es de 182 millones de euros. En este sentido, se mostró convencido de que la cantidad no se desviará mucho de este cálculo y afirmó que espera que la Junta no tenga que volver a pleitear con el Gobierno para determinar dicha cantidad.

Al mismo tiempo, resaltó que la Junta se ha dedicado a defender el interés de los ciudadanos castellanos y leoneses, “que son los que había pagado estos impuestos para mejorar los servicios públicos y el funcionamiento de la Comunidad”. Además, confía en que la sentencia se cumpla cuanto antes para que esta cantidad puede destinarse a proyectos de desarrollo de la Comunidad. “Nosotros queremos hablar de futuro y la sentencia ya es pasado”, aseveró.

Por último, Igea indicó que esta sentencia debe servir para recordar que un justicia independiente es una garantía en un estado derecho. Donde acaba la ley empieza la tiranía”, aseveró.