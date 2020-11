Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

EA ha remasterizado para PS4, Xbox One, Switch y PC uno de los juegos más recordados de la serie Need for Speed 10 años después de su lanzamiento, cuando Criterion revitalizó la serie a base de carreras con persecuciones policiales, emoción y adrenalina en la carretera con conducción arcade y directa. En Hot Pursuit el objetivo cambia si se es corredor -en este caso hay que llegar el primero a la meta- o si se es policía y hay que interceptar a todos los corredores. En el multijugador vuelve el Autolog como punto de encuentro con los amigos. Como cabría esperar, esta versión incluye todos los contenidos adicionales que Criterion preparó para el juego original, con más de 30 desafíos adicionales.