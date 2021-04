Poner en marcha la plataforma con fondos de la provincia

Después de la que Junta de Castilla y León haya dado "por perdida" la subvención a la que renunció Avilagro para poner en marcha uno de los ejes del Plan Territorial de Fomento de Ávila, la plataforma agroalimentaria, tras el recurso interpuesto por CEOE Ávila (antes Confae), UGT y CCOO por no estar de acuerdo con esa concesión, los sindicatos consideran que las aportaciones comprometidas por el Ayuntamiento de Ávila y la Diputación Provincial, de 125.000 euros cada una, "son más que suficientes para arrancar el proyecto", a la espera de que "la Junta resuelva el asunto de la renuncia" y pueda materializar su compromiso con el plan y con la citada plataforma en futuros prespuestos. Así lo aseguraron los secretarios provinciales de UGT y CCOO en Ávila, Javier García y Óscar García, respectivamente, quienes a preguntas de los medios aseguraron que todavía no hay fecha prevista para la reunión política que se viene demandando para poder debatir los pasos a seguir.

Javier García explicó que el dinero que se concedió a Avilagro "al margen nuestra, y que fue lo que motivó nuestra reclamación, ya no existe, ahora forma parte del presupuesto de la Hacienda regional y habrá que intentar rescatarlo en los próximos años", toda vez que el Plan Territorial de Fomento Industrial de Ávila "tiene un ámbito temporal hasta 2023". Mientras eso sucede, y la Junta se pueda "incorporar a medida que aprueben los presupuestos, considera que el proyecto tendrá que seguir "con las aportaciones de Ayuntamiento y Diputación" y "los recursos que haya". "Eso dificulta -reconoció- el desarrollo del proyecto, no sabemos si lo va a imposibilitar", aseguró, para añadir que está "cansado de tanta crítica hacia nosotros cuando parece que se olvida que la propuesta no solo de la plataforma sino de otros proyectos surgió por la parte sindical", dijo en referencia a la postura del vicepresidente de la Junta.

En el mismo sentido se expresó Óscar García, quien recalcó tanto esta circunstancia como su "propuesta firme" de que el desarrollo de las propuestas del plan se realizaran desde los espacios públicos de la Administración, como sucede con el liderazgo de la Diputación en otros ejes. Para el secretario provincial de CCOO los 250.000 euros que iban a aportar las instituciones local y provincial "son más que suficientes para iniciar el desarrollo del proyecto", a la espera de que la Junta "resuelva la renuncia de Avilagro", lo que a su juicio "no invalida su compromiso con el plan y con la plataforma". "Hasta el momento no hay una disposición efectiva de fondos más allá del compromiso y mientras no haya fondos no podemos hacer nada, eso ya no está en nuestras manos", dijo, para volver a reclamar la reunión de la mesa política para poder avanzar en paralelo, eso así, a una mesa técnica que sigue su curso.