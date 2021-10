El PP pide "creatividad" para sacar propuestas culturales

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ávila demanda al equipo de gobierno "imaginación, creatividad, actualización y trabajo para sacar adelante nuevas propuestas turístico-culturales para nuestra ciudad" porque "no pueden conformarse con repetir lo anterior mientras otras ciudades de nuestro entorno avanzan en este ámbito". Para su portavoz en la Comisión de Cultura, Jacqueline Martín, "esta desgana y falta de interés, supone que Ávila haya perdido un mandato entero, también en el plano cultural".

Martín critica que "en los casi dos años y medio desde que Por Ávila dirige el Ayuntamiento, el equipo de gobierno se ha limitado a proseguir parte de los eventos turísticos y culturales que ya existían de mandatos pasados, y algunos de ellos solo ejecutándolos a medio gas".

La programación cultural municipal actual "es escasísima, la mayor parte de los días no hay una sola propuesta cultural del Ayuntamiento para la ciudadanía, cuando, en años anteriores, no había ni un solo día en el que no hubiera, como mínimo, una actividad cultural municipal, y en ocasiones dos de distintas disciplinas artísticas, para que los abulenses pudieran elegir", asegura la concejala popular, quien explica que "esto no es achacable a la pandemia, pues en los meses inmediatamente antes de esta, la situación ya era así de pobre. Por otro lado, tampoco han hecho una amplia programación cultural online para adaptarse a la situación que hemos vivido, como sí han hecho otros ayuntamientos y entidades. Porque hay que decir que, gracias al esfuerzo de otras entidades y colectivos abulenses que proporcionan actividades culturales, se han suplido las grandes carencias municipales de programación cultural propia en este mandato".

La edil del PP señala que "la pandemia les ha servido como excusa para que no se les note tanto que no tienen ni modelo de ciudad ni un programa propio de eventos", sin embargo, apunta que "a estas alturas, a nadie se le escapa que, a pesar de sacar pecho por ello como si fueran proyectos suyos, el Mercado Medieval, Cir&Co, Avilacine, las visitas teatralizadas, Judiávila, la Muestra de Teatro Ciudad de Ávila o la semana de las bibliotecas, por poner algunos ejemplos, son solo 'herencia recibida' de las anteriores corporaciones. Porque, desgraciadamente, no hay un solo acto o evento cultural o turístico que se haya añadido nuevo en estos dos años y medio".

Por otro lado, Jacqueline Martín expone que "no solo no ha sacado adelante ninguna nueva iniciativa, sino que muchos programas de éxito han desaparecido en este mandato", como es el caso de Abulensis, El foro Guiomar de Ulloa, las estatuas vivientes, la semana de la cultura griega, Noches y almenas, Ávila en Danza, la Farsa de Ávila, Ávila en Clave de Luna...

Ante esta situación, Martín muestra su tristeza al ver cómo "los logros culturales conseguidos tras muchos años de trabajo los han echado a perder, a base de dejadez y de valorar poco la cultura, y todavía es más triste aún si tenemos en cuenta que es la primera vez desde hace más de dos décadas que el teniente de alcalde de Cultura está liberado; se tendría que notar en los resultados pero no hay quién lo diga".