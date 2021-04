El PSOE no desvela los apoyos a la comisión de residencias

La viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, afirmó hoy que trabajan para reeditar la constitución de una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias, aunque no desveló los apoyos con los que cuentan para que salga adelante, mientras que Pablo Fernández (Podemos) se mostró convencido de su constitución.

En declaraciones tras la Junta de Portavoces de las Cortes, que fijó el orden del pleno de la próxima semana, Raúl de la Hoz (PP) y David Castaño (Cidadanos) reiteraron el no a la investigación y acusaron a la oposición socialista de buscar “la ventaja política” y “el desgaste” de la Junta con las personas fallecidas en las residencias por covid.

Barcones reiteró la necesidad de analizar lo que ha pasado en esos centros de mayores para que no vuelva a ocurrir, aseguró que se trata de una “necesidad” y que es de “justicia social” y rechazó que en el mes de junio tuvieran una posición, con su no creación, y a partir del otoño otra, ya que registraron la propuesta, pero no salió adelante y ahora trabajan para su reedición.

En tal sentido, argumentó que Raúl de la Hoz no estuvo en la negociación del pacto y acusó al PP de romper ese acuerdo de comunidad, que, de haberse cumplido, no se habría necesitado la comisión de investigación, ya que en el mismo figura la realización de un informe independiente, pero que para el PSOE no ha cumplido ese objetivo.

Por su parte, Pablo Fernández se mostró “absolutamente convencido” de que los miembros del Grupo Mixto apoyarán esta propuesta y se creará la comisión de investigación, que no tuvo el suficiente respaldo el pasado mes de diciembre.

El portavoz del Grupo Mixto expresó su “certeza total” en la posición de Por Ávila al que calificó de “partido serio” así como de su procurador, Pedro Pascual, de quien afirmó que no es un “veleta”, que “no va a cambiar de opinión” y que es una persona de “palabra”. “No hay ninguna duda, no va a cambiar de posición por intereses espurios”, aseveró, en referencia al pacto que negocia con el PP.

Respecto de la posición de Por Ávila, Raúl de la Hoz declinó entrar en “futuribles”, aunque sí manifestó que están “satisfechos” de la evolución de la negociación con este partido para dar estabilidad a los socios de PP y Cs tras perder la mayoría absoluta.

Victoria menor

“Me da mucha pena que el PSOE intente una victoria menor con la comisión de investigación tras perder la moción de censura”, argumentó el portavoz popular en declaraciones recogidas por Ical, que censuró que la oposición socialista se apoye en una tránsfuga, en referencia a María Montero, pero también criticó el fondo de la propuesta dado que se realizó el informe recogido en el pacto para la recuperación.

En tal sentido, esgrimió que otra cosa es que dicho informe “no le guste” al “señor Tudanca” y se quiera aprovechar “la desgracia para hacer política”, lo que calificó de “deleznable y patético”, a la vez que insistió en la acusación al líder socialista por cambiar de opinión sobre lo defendido en junio cuando se firmó el pacto de comunidad.

Barcones puso “en cuarentena” las aseveraciones de De la Hoz, por no estar presente en la negociación, y afirmó que ella si sabe lo que se habló con el negociador, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en el sentido de analizar lo ocurrido en las residencias para que no vuelva a suceder.

“No vamos a colaborar para obtener una ventaja política de los fallecidos”, zanjó el portavoz popular, igual que antes David Castaño expresó la disposición de su grupo a una investigación global de la gestión de la covid, donde incluye al Gobierno central, pero rechazó que el PSOE se “enroque” en una iniciativa para “desgastar” a la Junta y a “una consejera”, la de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Ante la contradicción de que el PP pidiera una comisión de investigación de las residencias en el Congreso y la rechace en las Cortes, De la Hoz diferenció que se plantee de manera constructiva o destructiva para “sacar una ventaja política” y Barcones pidió que se hable y debata de lo que ocurre en Castilla y León, con competencias exclusivas en servicios sociales.