Díaz insiste en derogar la reforma laboral

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha querido lanzar este sábado un mensaje claro sobre la derogación de la reforma laboral del PP este mismo año y pesar "de todas las resistencias", aunque ha subrayado también que su compromiso con el Gobierno de coalición es "total".

En un emotivo discurso en el 12 Congreso de CCOO, donde ha sido ampliamente aplaudida y ovacionada al grito de "presidenta, presidenta" y "sí se puede", ha querido insistir en que su compromiso con los trabajadores se "cristaliza en una decisión inalterable para este mismo año: la derogación de la reforma laboral del partido popular".

"Vamos a derogar la reforma laboral, a pesar de todas las resistencias, que las hay y son muchas (...) a pesar de todas aquellas personas que, estén donde estén, jamás han querido derogar el modelo laboral de precariedad que ha impuesto la derecha unilateralmente en nuestro país", ha añadido Díaz tras el conflicto abierto en el seno del Gobierno con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

"Ahora tocan hechos, no palabras"

No obstante, Díaz ha subrayado que "su compromiso con el nuevo país que avanza, con la mayoría parlamentaria progresista y con el Gobierno de coalición es total", mientras pedía acabar con "el tiempo de la retórica".

"Ahora tocan hechos, no palabras. La ciudadanía no quiere la política que no cumple, que dice una cosa y, sin embargo, hace otra", ha incidido Díaz un día después de que Unidas Podemos solicitara una reunión urgente de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición de Gobierno con el PSOE por las "injerencias" de Calviño en el proceso de reforma laboral.

La vicepresidenta segunda ha recordado este sábado los meses que llevan trabajando con patronal y sindicatos, "con seriedad y con rigor", y ha agradecido, "más que nunca" su esfuerzo en estas mesas y ha dicho que su intención es ir más allá de esta derogación.

"No nos vamos a detener en la reforma laboral. Tenemos más ambición todavía, queremos llegar más lejos y queremos hacerlo con quien levanta este país todos los días. Lo haremos como hasta ahora: con diálogo y buscando acuerdos", ha añadido.

"Vamos a cumplir en 2022 y 2023" con la subida del SMI

La vicepresidenta segunda también ha asegurado que el salario mínimo interprofesional (SMI) ha protegido "a quien menos tiene, a quien más ha sufrido los envites de la crisis", ante lo que ha dejado claro que seguirá haciéndolo en el futuro.

"Vamos a cumplir en el año 2022 y 2023 con esa senda que nos dicta la Comisión de personas expertas y la Carta Social Europea, mano a mano con los agentes sociales", ha señalado la ministra, al tiempo que ha añadido: "Vamos a seguir subiendo el SMI. Por convicción y por dignidad".

En este sentido, la ministra se ha referido a la indicación de la Carta Social Europea de elevarlo de forma que el SMI represente el 60% del salario medio.

Y ha señalado que su proyecto para la sociedad española pasa por "un sueldo digno que sí garantiza el acceso a la vivienda y el poder pagar la factura de la luz".